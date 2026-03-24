[오피셜] '멀티골→5-0 대승 견인' 서울 클리말라, K리그1 5R MVP 선정…K리그2는 부산 크리스찬

[골닷컴] 배웅기 기자 = 클리말라(27·FC서울)가 하나은행 K리그1 2026 5라운드 MVP에 선정됐다.

클리말라는 지난 22일 서울월드컵경기장에서 열린 광주FC전에서 멀티골을 터뜨리며 서울의 5-0 대승을 견인했다. 클리말라는 후반 2분 날카로운 크로스를 첫 득점으로 연결한 데 이어 후반 28분에는 김경민의 다리 사이를 노리는 센스 있는 슛으로 추가골에 성공하며 승리에 쐐기를 박았다.

베스트 매치 역시 서울과 광주의 경기다. 이날 서울은 손정범이 바베츠의 헤더 패스를 받아 데뷔골을 성공시키며 공격의 물꼬를 텄고, 클리말라의 멀티골·로스와 이승모의 득점을 더해 5-0 완승을 거뒀다. 서울은 개막 후 4연승을 질주하며 베스트 팀에도 이름을 올렸다.

하나은행 K리그2 4라운드 MVP는 크리스찬(26·부산아이파크)이 차지했다. 크리스찬은 22일 부산구덕운동장에서 치러진 대구FC전에서 1골 1도움을 올리며 부산의 3-1 승리를 이끌었다. 크리스찬은 1-0으로 앞선 후반 23분 아크 정면에서 강력한 오른발 중거리 슛으로 추가골을 기록했고, 후반 38분 백가온의 득점을 도왔다.

부산과 대구의 경기는 베스트 매치로도 선정됐다. 부산은 전반 15분 최예훈의 선제골에 이어 후반 23분과 후반 38분 각각 크리스찬과 백가온의 연속골로 앞서갔다. 경기 종료 직전 세라핌의 크로스가 장호익의 자책골로 연결되며 경기는 부산의 3-1 승리로 마무리됐다. 베스트 팀 역시 부산의 몫이다.

[하나은행 K리그1 2026 5라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 클리말라(서울)

베스트 팀: 서울

베스트 매치: 서울-광주(5-0)

베스트11

FW: 클리말라(서울), 무고사(인천), 이동준(전북)

MF: 문선민(서울), 조인정(제주), 손정범(서울), 정승원(서울)

DF: 김진수(서울), 야잔(서울), 로스(서울)

GK: 김동준(제주)

[하나은행 K리그2 2026 4라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 크리스찬(부산)

베스트 팀: 부산

베스트 매치: 부산-대구(3-1)

FW: 김찬(부산), 김지현(수원), 크리스찬(부산)

MF: 브루노 실바(수원), 박수빈(성남), 박현빈(수원), 헤이스(수원)

DF: 베니시오(성남), 루컹(경남), 보닐라(파주)

GK: 이범수(경남)