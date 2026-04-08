[오피셜] '만인의 조롱거리서 레전드로' 매과이어, 맨유와 '1+1년' 재계약…"팀을 대표한다는 건 최고의 영광"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 불과 몇 년 전만 해도 만인의 조롱거리였던 해리 매과이어(33)가 이제는 명실상부 맨체스터 유나이티드 레전드로 자리매김했다.

맨유는 7일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 매과이어와 1년 연장 옵션이 포함된 1년 재계약을 체결했다고 발표했다. 영국 매체 '텔레그래프' 제임스 더커 기자의 같은 날 보도에 따르면 매과이어는 재계약을 위해 일정 부분의 급여 삭감을 받아들였다.

지난 2011년 셰필드 유나이티드에서 프로 무대에 발을 내디딘 매과이어는 이후 헐 시티, 위건 애슬레틱, 레스터 시티를 거쳐 2019년 여름 맨유에 둥지를 틀었다. 당시 맨유는 프리미어리그(PL) 최고의 센터백 중 한 명으로 평가받던 매과이어 영입을 위해 무려 8천 700만 유로(약 1천 503억 원)에 달하는 이적료를 지불했다.

2019/20시즌 55경기 3골 3도움, 2020/21시즌 52경기 2골 1도움을 기록하며 두 시즌 만에 100경기 이상을 소화한 매과이어는 2021/22시즌을 기점으로 급격히 기량이 하락했다. 이후 맨유는 마테이스 더리흐트, 리산드로 마르티네스, 레니 요로, 에이든 헤븐 등을 영입하며 매과이어의 대체에 나섰다.

매과이어는 계속되는 부진과 부상, 자연스레 따라오는 비판에도 굴하지 않았다. 맨유의 2023/24 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승과 2024/25 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 준우승에 혁혁한 공을 세우며 반등의 기틀을 마련했고, 올 시즌 도중 후벵 아모링 전 감독이 경질되고 마이클 캐릭 임시 감독이 부임하며 확실한 주전으로 올라섰다.

애초 올여름 계약이 만료될 예정이었으나 맨유의 설득에 동행을 이어가기로 했다. 매과이어는 "맨유를 대표한다는 것은 최고의 영광이다. 이는 나와 내 가족이 매일 자부심을 느끼게 하는 책임감"이라며 "이 놀라운 팀에서 여정을 최소 여덟 시즌으로 늘리게 돼 기쁘다. 특별한 팬들 앞에서 계속해서 뛰며 함께 더 멋진 순간을 만들어 나가고 싶다"고 소감을 밝혔다.

그러면서 "흥미진진한 팀의 야망과 잠재력, 나아가 주요 대회 우승을 위해 싸우겠다는 구단 전체의 결의는 누구나 분명히 볼 수 있다. 우리가 함께할 최고의 순간은 아직 남아 있다고 확신한다"고 덧붙였다.