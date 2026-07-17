[오피셜] '라리가 명문' 비야레알 출신 K리그 상륙…파주, 안준혁 영입으로 공격진 퍼즐 완성

[골닷컴] 배웅기 기자 = '스페인 명문' 비야레알 유소년 팀 출신 안준혁(27·파주 프런티어 FC)이 K리그 무대에 상륙했다.

파주는 14일 "안준혁을 영입해 올 시즌 후반기 공격진에 새로운 활력을 불어넣었다"고 밝혔다.

안준혁은 2012년부터 2018년까지 비야레알 유소년 팀에서 성장했다. 이후 비야레알 C와 B에서 활약하며 경험을 쌓았고, 우니오니스타스 데 살라망카와 CD 테루엘에 몸담은 뒤 지난해 여름 서울중랑축구단에 합류했다. 중랑에서는 통산 19경기 12골 3도움을 올리며 규격 외 기량을 뽐냈다.

안준혁은 공격형 미드필더, 양측면 윙어, 최전방 공격수 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 전천후 자원이다. 비야레알 유소년 팀에서 체계적으로 전술 이해도와 공간 활용 능력을 익혔고, 좁은 공간에서 침착성과 연계에 강점을 지녔다.

특히 스페인에서 오랜 기간 성장하며 체득한 전술 이해도가 제라드 누스 감독을 비롯한 파주 코치진의 축구 철학과 맞닿아 빛을 발할 전망이다.

황보관 파주 단장은 "안준혁은 득점력뿐 아니라 전술 이해도, 연계 등 능력을 두루 갖춘 선수"라며 "다양한 포지션을 소화할 수 있는 만큼 이번 시즌 후반기 팀 공격에 새로운 활력을 불어넣어 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

안준혁은 "파주의 일원이 돼 기쁘다"며 "좋은 경기력과 많은 공격 포인트로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.