[오피셜] '득점 선두' 야고, K리그1 26R MVP 영예…'역전승' 울산은 베스트 팀 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD의 역전승을 이끈 야고(27)가 하나은행 K리그1 2026 26라운드 MVP로 선정됐다.

야고는 지난달 29일 문수축구경기장에서 열린 김천상무전에서 멀티골을 터뜨리며 울산의 3-1 역전승을 이끌었다. 야고는 전반 44분 동점골을 터뜨린 데 이어 후반 30분 쐐기골을 뽑아냈다.

울산은 조현우, 정승현, 이동경, 야고 등 각 포지션의 선수가 고르게 베스트11에 이름을 올리며 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트 매치는 지난달 30일 제주월드컵경기장에서 펼쳐진 제주SK FC와 대전하나시티즌의 경기다. 제주는 전반 30분과 후반 7분 각각 아이아스와 치나리의 득점으로 앞서 나갔다. 이후 대전이 후반 31분 서진수의 만회골로 추격에 나섰지만, 경기 종료 직전 네게바에게 프리킥 실점을 허용하며 경기는 제주의 3-1 승리로 막을 내렸다.

하나은행 K리그2 2026 24라운드 MVP는 세징야(36·대구FC)의 몫으로 돌아갔다.

세징야는 지난달 28일 안산와스타디움에서 치러진 안산그리너스전에서 멀티골을 기록하며 대구의 2-1 신승을 견인했다. 세징야는 후반 6분과 15분 연이어 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다.

베스트 매치는 지난달 29일 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와 수원삼성의 경기다. 수원은 전반 6분과 후반 7분 각각 강성진과 브루노 실바의 득점으로 앞서 나갔다. 이후 파울리뇨가 후반 21분 만회골을 터뜨렸지만, 후반 35분과 추가시간 각각 두비츠카스와 강성진에게 연속골을 내주며 1-4로 패했다.

이날 승리로 수원은 베스트 팀에 선정됐고, 고종현·브루노 실바·강성진이 베스트11에 포함됐다.

[하나은행 K리그1 2026 26라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 야고(울산)

베스트 팀: 울산

베스트 매치: 제주-대전(3-1)

베스트11

FW: 네게바(제주), 야고(울산), 아이아스(제주)

MF: 안데르손(서울), 이동경(울산), 김종우(부천), 정승원(서울)

DF: 김진수(서울), 정승현(울산), 세레스틴(제주)

GK: 조현우(울산)

[하나은행 K리그2 2026 24라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 세징야(대구)

베스트 팀: 수원

베스트 매치: 김포-수원(1-4)

베스트11

FW: 비티뉴(용인), 가브리엘(용인), 플라나(화성)

MF: 브루노 실바(수원), 세징야(대구), 구본철(수원FC), 강성진(수원)

DF: 고종현(수원), 강신명(용인), 루컹(경남)

GK: 최봉진(전남)