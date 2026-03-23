Goal.com
Live
마르쿠스경남FC
강동훈

[오피셜] “득점력 강화 위한 마지막 퍼즐 완성” 경남FC, ‘박스 안의 지배자’ 마르쿠스 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 경남FC가 브라질 출신 공격수 마르쿠스 우베라바(등록명 마르쿠스)를 영입했다. 마르쿠스는 경남 남해에서 진행 중인 2차 동계 전지훈련 일정을 소화 중이며 내달 1일 전남 드래곤즈와 홈 개막전을 통해 팬들에게 공식적인 첫인사를 할 예정이다.

경남FC는 23일 보도자료를 내고 “마르쿠스를 영입하면서 최전방 득점력 강화를 위한 마지막 퍼즐을 완성했다”며 “마르쿠스의 합류로 공격에서의 중심축과 함께 득점력을 끌어올릴 수 있는 확실한 9번 옵션을 확보하게 됐다”고 밝혔다.

마르쿠스는 2021년 브라질 4부리그 클루브 상 벤투에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 2023년 브라질 주리그 바르셀로나 FC, 2024년 브라질 4부리그 아나폴리스 FC를 거쳤으며, 2026시즌 브라질 주리그 포즈 두 이과수에서 활약하던 중 경남FC의 부름을 받았다.

K리그2
안산 그리너스 crest
안산 그리너스
ANS
경남FC crest
경남FC
GYE

186cm, 89kg의 탄탄한 피지컬을 갖춘 마르쿠스는 포스트플레이에 강점을 지닌 공격수다. 제공권과 몸싸움을 활용한 박스 안 움직임이 뛰어나며, 마무리 능력에서도 강점을 보이는 최전방 자원으로 평가받는다.

마르쿠스는 “특별하고 위대한 팀의 일원이 될 기회를 얻게 되어 매우 기쁘다. 특히 창단 20주년이라는 뜻깊은 해에 함께하게 되어 더욱 영광”이라며 “투지와 힘, 그리고 강한 의지를 가지고 많은 골을 넣으며 팀에 헌신하겠다. 함께 승격을 향해 나아가겠다”고 밝혔다.

광고