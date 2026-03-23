[오피셜] “득점력 강화 위한 마지막 퍼즐 완성” 경남FC, ‘박스 안의 지배자’ 마르쿠스 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 경남FC가 브라질 출신 공격수 마르쿠스 우베라바(등록명 마르쿠스)를 영입했다. 마르쿠스는 경남 남해에서 진행 중인 2차 동계 전지훈련 일정을 소화 중이며 내달 1일 전남 드래곤즈와 홈 개막전을 통해 팬들에게 공식적인 첫인사를 할 예정이다.

경남FC는 23일 보도자료를 내고 “마르쿠스를 영입하면서 최전방 득점력 강화를 위한 마지막 퍼즐을 완성했다”며 “마르쿠스의 합류로 공격에서의 중심축과 함께 득점력을 끌어올릴 수 있는 확실한 9번 옵션을 확보하게 됐다”고 밝혔다.

마르쿠스는 2021년 브라질 4부리그 클루브 상 벤투에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 2023년 브라질 주리그 바르셀로나 FC, 2024년 브라질 4부리그 아나폴리스 FC를 거쳤으며, 2026시즌 브라질 주리그 포즈 두 이과수에서 활약하던 중 경남FC의 부름을 받았다.

186cm, 89kg의 탄탄한 피지컬을 갖춘 마르쿠스는 포스트플레이에 강점을 지닌 공격수다. 제공권과 몸싸움을 활용한 박스 안 움직임이 뛰어나며, 마무리 능력에서도 강점을 보이는 최전방 자원으로 평가받는다.

마르쿠스는 “특별하고 위대한 팀의 일원이 될 기회를 얻게 되어 매우 기쁘다. 특히 창단 20주년이라는 뜻깊은 해에 함께하게 되어 더욱 영광”이라며 “투지와 힘, 그리고 강한 의지를 가지고 많은 골을 넣으며 팀에 헌신하겠다. 함께 승격을 향해 나아가겠다”고 밝혔다.