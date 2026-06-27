[오피셜] ‘더 강한 천안을 위해!’ 프로축구 천안, 김철호 스카우터 선임해 전력강화실 보강

프로축구 K리그2 천안시티FC가 김철호 스카우터를 선임하며 전력강화실을 보강했다.

김철호 스카우터는 선수 시절 성남일화(현 성남FC), 상주 상무(현 김천 상무), 수원FC 등에서 활약한 수비형 미드필더 출신으로, K리그 통산 335경기에 출전했다. 특히 성남 시절 2010 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 우승 등 풍부한 실전 경험을 쌓았다.

천안은 이번 김철호 스카우트 선임을 통해 전력강화실의 전문성을 강화하고, 유망 선수 발굴과 체계적인 선수 수급 시스템 구축에 더욱 힘을 쏟을 계획이다. 전력강화실은 구단의 철학과 비전에 맞춰 유소년부터 프로 선수단까지 일관된 육성 체계를 구축하는 핵심 부서로, 앞으로도 선수 발굴 및 육성 시스템을 고도화하며 구단의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 예정이다.

김철호 스카우터는 “천안과 함께하게 되어 매우 기쁘다. 선수 시절 쌓은 경험과 다양한 현장 네트워크를 바탕으로 구단에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “천안이 더욱 경쟁력 있는 팀으로 성장할 수 있도록 좋은 선수들을 발굴하고 영입하는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 소감을 밝혔다.