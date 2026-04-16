[오피셜] “대한민국 5경기는 하지 않을까?” 북중미 월드컵 로드맵 확정! ‘5월 16일 최종명단 확정’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국의 북중미 월드컵 로드맵이 확정됐다.

대한축구협회는 16일 “대표팀은 월드컵 조별리그 베이스캠프 장소인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 미국 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전캠프를 진행한다”고 밝혔다.

이어 “훈련장과 웨이트 트레이닝 시설 등은 미국 메이저리그 사커(MLS) 레알솔트레이크 구단 및 유타 대학 시설을 활용할 예정이다”고 덧붙였다.

대한축구협회는 조별리그 경기와 베이스캠프가 열리는 지역의 기후 조건, 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 사전 캠프지를 선정했다.

이를 위해 다양한 후보지를 직접 방문해 실사를 진행하고, 스포츠 과학 및 환경 적응 관련 전문가들의 의견을 청취하는 과정을 거쳤다.

솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1,460m 고지대이며, 기온과 습도 등 기후 조건이 베이스캠프 장소이자 조별리그 1, 2차전 경기장이 위치한 해발 1,500m 고지대 과달라하라와 유사하다.

또한 시차도 이 기간 미국의 서머타임 적용을 감안할 경우, 15시간으로 동일하다. 이에 따라 대표팀이 단계적으로 현지 환경에 적응하기에 최적의 장소로 평가됐다.

북중미 월드컵 최종명단은 오는 5월 16일 발표할 예정이며, 홍명보 감독을 포함한 1차 본진은 5월 18일 미국으로 출국한다.

월드컵 대표팀에 최종 승선한 선수들은 각각의 리그 일정에 따라 순차적으로 미국 솔트레이크시티로 집결한다.

사전 캠프 기간 중 두 차례 평가전을 통해 조직력을 가다듬고 본선을 대비한 실전 감각을 끌어올릴 예정이다.

정몽규 대한축구협회장은 지난 3월 취임 1주년 기자간담회에서 “5경기는 할 수 있지 않을까?”라며 16강 진출을 기대한 바 있다.

사진=대한축구협회