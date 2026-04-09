[오피셜] ‘대전의 체계적 육성 시스템 구축’ 이종민·오세종 디렉터 선임, ‘전문성 강화’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 체계적인 육성 시스템 구축에 나섰다.

대전은 “팀의 장기적인 발전과 전문성 강화를 위해 내부 인사를 중용하며 새로운 디렉터 체제를 가동한다”고 밝혔다.

이어 “이종민 테크니컬 디렉터, 오세종 유스 디렉터 선임을 마쳤다”고 덧붙였다.

대전의 이번 선임은 팀의 철학을 잘 이해하고 있는 내부 전문가를 전면에 배치함으로써, 선수단 구성의 연속성을 확보하고 유소년부터 성인팀까지 이어지는 일관된 기술적 방향성 확립에 초점을 맞춘 것이다.

이종민 테크니컬 디렉터는 스카우터로서 팀의 전력 강화에 핵심적인 역할을 수행했다. 풍부한 현장 경험과 데이터 분석 능력을 바탕으로 최적의 자원을 발굴했다.

앞으로 성인팀의 기술적 방향성 설정, 선수단 구성 전략 수립, 그리고 데이터 기반의 스카우팅 시스템 고도화를 진두지휘할 예정이다.

오세종 유스 디렉터는 다년간 유소년 스카우터로 활동하며 체계적 유스 시스템 구축에 기여했다.

유소년 선수들의 발굴부터 육성, 그리고 프로팀으로의 콜업까지 이어지는 ‘원스톱 육성 프로세스’를 정립하고, 충남기계공고(U-18)를 비롯한 각 연령별 유스팀의 경쟁력을 극대화하는 역할을 맡게 된다.

대전은 “두 디렉터는 구단의 내부 사정에 밝고 전문성이 검증된 인재들이다. 이번 선임을 통해 프로팀의 전력 강화는 물론, 유스 시스템의 내실을 다져 명문 팀으로 도약하는 데 큰 동력이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

사진=대전하나시티즌