[오피셜] '남북 맞대결' 준비에 만전 기한다…17일 수원FC-충남아산전, 이순신종합운동장서 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 수원FC와 충남아산FC가 5월과 10월 경기의 홈구장을 맞바꿨다.

7일 한국프로축구연맹에 따르면 오는 17일 오후 7시 30분 수원종합운동장에서 예정돼 있던 수원FC와 충남아산의 하나은행 K리그2 2026 12라운드 경기가 이순신종합운동장에서 개최된다.

20일과 23일 수원종합운동장에서 열리는 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 및 결승의 원활한 준비를 위한 협조 차원이다. 특히 20일 오후 7시에는 내고향여자축구단과 수원FC 위민의 '남북 맞대결'이 펼쳐진다.

10월 25일 오후 2시 이순신종합운동장에서 예정돼 있던 충남아산과 수원FC의 하나은행 K리그2 2026 30라운드 경기 장소는 수원종합운동장으로 변경된다.

또한 17일 전주월드컵경기장에서 치러지는 전북현대와 김천상무의 하나은행 K리그1 2026 15라운드 경기 시간이 기존 오후 4시 30분에서 10분 늦은 4시 40분으로 변경됐다. 전북의 원활한 홈 경기 이벤트 운영을 위해서다.