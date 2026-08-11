[오피셜] "나와 가족에게 자랑스러운 순간" 리버풀·레알 이적설에도 잔류 택했다…판 더 펜, 토트넘과 재계약 체결

[골닷컴] 배웅기 기자 = 미키 판 더 펜(25)이 토트넘 홋스퍼와 동행을 이어간다.

토트넘은 11일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 판 더 펜과 재계약을 발표했다. 복수의 현지 매체에 따르면 계약 기간은 오는 2031년까지며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 판 더 펜은 토트넘에서 25만 파운드(약 4억 8천만 원)에 달하는 주급을 받을 예정인 것으로 알려졌다.

판 더 펜은 2023년 여름 VfL 볼프스부르크를 떠나 토트넘에 둥지를 틀었고, 통산 96경기 10골 3도움을 기록했다. 특히 토트넘의 2024/25 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승에 혁혁한 공을 세웠고, 지난 시즌을 앞두고는 부주장으로 선임되며 리더십을 인정받았다.

올여름 맨체스터 유나이티드, 리버풀, 레알 마드리드 등과 연결되며 이적 가능성이 높게 점쳐졌지만 판 더 펜의 선택은 재계약이었다. 7일 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자에 의하면 로베르토 데 제르비 토트넘 감독의 설득이 판 더 펜의 재계약에 중요한 역할을 했다는 후문이다.

판 더 펜은 "재계약을 체결하게 돼 특별한 기분이다. 나와 가족에게 자랑스러운 순간이다. 이곳에 처음 발을 들인 날부터 항상 토트넘을 사랑했다"며 "토트넘에서 정말 많이 성장했다고 느낀다. 구단이 나아가고자 하는 방향은 분명하다. 나 역시 그 일부가 되고 싶다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질지 기대된다"고 소감을 전했다.

데 제르비는 "판 더 펜은 유럽 최고의 센터백 중 한 명이며 우리에게 중요한 선수다. 토트넘이 원하는 자질, 정신력, 야망을 갖췄다. 그가 팀과 여정을 계속하기로 결정해 매우 기쁘다"며 "우리는 이곳에서 강한 팀을 만들어 가고 있다. 판 더 펜은 그 미래의 중요한 부분"이라고 말했다.