[오피셜] “꿈이 현실로 이뤄진 것 같아” 감격 소감…히울만, AT 마드리드행 ‘계약기간 5년’

모르텐 히울만(27·덴마크)이 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인) 유니폼을 입었다.

AT 마드리드는 11일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “스포르팅 CP(포르투갈)와 이적에 합의하면서 히울만을 영입했다. 계약기간은 2031년 6월 30일까지”라며 “오른발잡이 수비형 미드필더인 그는 뛰어난 신체적 능력과 볼 탈취 능력, 그리고 경기 흐름을 읽는 데 능하다. 이러한 능력들은 그의 예측력과 패스 능력을 한층 더 돋보이게 한다”고 발표했다.

현지 보도를 종합하면 AT 마드리드는 히울만을 영입하기 위해 이적료 기본 4000만 유로(약 686억 원)에 추가 보너스 옵션 500만 유로(약 86억 원)를 더하는 조건으로 스포르팅 CP와 합의했다. 이적시장 전문 매체 트랜스퍼마르크트에 따르면 4500만 유로(약 772억 원)는 AT 마드리드 역사상 최고 이적료 6위다.

AT 마드리드는 히울만 영입을 통해 최우선 과제로 꼽힌 중원 보강에 성공했다. 히울만은 조니 카르도주와 코케, 파블로 바리오스 등과 함께 새 시즌 중원을 책임질 전망이다. 특히 규율이 잘 잡혀 있고 위치 선정이 뛰어나며, 화려한 플레이보단 묵묵히 제 역할을 다하는 선수를 선호하는 디에고 시메오네 감독이 원하는 유형과 맞아떨어지는 만큼 중용받을 가능성이 크다.

히울만은 “AT 마드리드의 일원이 된다는 건 꿈이 현실이 된 것과 같다. AT 마드리드는 최고의 구단 중 하나이며, 저는 그 위상에 걸맞게 책임감을 가지고 막중한 도전을 받아들일 것”이라고 입단 소감을 밝혔다. 이어 “저는 (중원에서) 수비와 공격의 균형을 맞추려고 노력할 것”이라고 각오를 다졌다.

지난 2018년 아드미라 바커(오스트리아)에서 프로에 데뷔한 히울만은 이후 US 레체(이탈리아), 스포르팅 CP 등에서 커리어를 이어왔다. 프로 통산 310경기 동안 11골·27도움을 기록 중이다. 또 덴마크 국가대표로도 활약하고 있다. 지난 2023년 9월 A매치 데뷔전을 치른 이래 지금까지 통산 27경기에 출전해 1골·1도움을 올렸다.

한편, 히울만은 이강인과도 한솥밥을 먹는 게 현재로선 유력하다. 이강인은 AT 마드리드행을 앞두고 있다. 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 지난 6일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이강인이 AT 마드리드로 이적한다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 모든 당사자 간의 합의를 맺었다. 이적료는 보너스 옵션 포함 최대 4000만 유로다. 이강인의 계약기간은 2031년 6월 30일까지 5년이다. 파리 생제르맹(PSG·프랑스)의 서류 작업이 늦어지면서 이적이 지연되고 있지만, 무산될 가능성은 사실상 ‘제로(0)’다. PSG는 마그네스 아클리오체를 영입한 후에 서류 작업을 마무리할 계획인 것으로 전해졌다.