[오피셜] ‘기성용·이승우 등 총 24명’ 내달 5일 맨체스터 시티와 맞붙을 팀 K리그 명단 발표

내달 5일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨체스터 시티(잉글랜드)와 2026 쿠팡플레이 시리즈 1경기에 나설 팀 K리그 명단이 24일 발표됐다.

팀 K리그 명단은 팀 K리그 코칭스태프 정정용 감독과 정경호 코치, 그리고 한국프로축구연맹 기술위원회(TSG)의 협의를 거쳐 K리그1을 대표하는 선수들로 구성됐다. 구단별 2명씩 선발하는 것을 원칙으로 했다. 다만 제주는 구단 사정에 따라 1명만 선발했다. 제주는 4일 제주월드컵경기장에서 바이에른 뮌헨(독일)과 아우디 풋볼 서밋 2026 친선경기를 치른다.

공격수는 K리그1 득점 공동 선두(8골)를 달리고 있는 무고사(인천), 야고(울산)가 이름을 올렸다. 이와 함께 갈레고(부천), 이동경(울산), 이승우(전북)가 명단에 포함됐다. 미드필는 K리그1 도움 단독 선두(5도움) 마테우스(안양)를 비롯해 기성용(포항), 김대원(강원), 김봉수(대전), 김주찬(김천), 문민서(광주), 박태준(김천), 하승운(광주)이 선발됐다.

수비수는 김문환(대전)과 이기혁(강원), 권경원(안양), 김륜성(제주), 안태현(부천), 야잔(서울), 어정원(포항), 후안 이비자(인천)가 이름을 올렸다. 골키퍼는 구성윤(서울), 송범근(전북)이 선발됐다. 여기에 팬 투표로 선발된 ‘쿠팡플레이 영플레이어’ 손정범(서울)이 미드필더로 합류해 팀 K리그 선수단은 총 24명으로 꾸려졌다.

포지션별로는 공격수 5명, 미드필더 9명, 수비수 8명, 골키퍼 2명이다. 추후 부상이나 이적 등을 이유로 소집이 불가능한 선수가 발생할 경우에는 프로축구연맹과 팀 K리그 코칭스태프가 협의를 거쳐 대체 선수를 선발할 예정이다.

◆ 2026 쿠팡플레이 시리즈 팀 K리그 명단(24명) *가나다순

▲ 골키퍼(GK) = 구성윤(서울), 송범근(전북)

▲ 수비수(DF) = 권경원(안양), 김륜성(제주), 김문환(대전), 안태현(부천), 야잔(서울), 어정원(포항), 이기혁(강원), 후안 이비자(인천)

▲ 미드필더(MF) = 기성용(포항), 김대원(강원), 김봉수(대전), 김주찬(김천), 마테우스(안양), 문민서(광주), 박태준(김천), 손정범(서울), 하승운(광주)

▲ 공격수(FW) = 갈레고(부천), 무고사(인천), 야고(울산), 이동경(울산), 이승우(전북)