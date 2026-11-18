공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

구성윤(FC서울)이 K리그 10월 이달의 세이브 수상자로 선정됐다.

18일 한국프로축구연맹에 따르면 10월 이달의 세이브는 K리그1 31~34라운드를 대상으로 했고, 후보에는 구성윤과 김동헌(인천 유나이티드)이 이름을 올렸다. 구성윤은 33라운드 강원FC전에서 전반 추가시간 강력한 페널티킥(PK)을 막아냈고, 김동헌은 32라운드 강원FC전에서 후반 43분 골문 구석으로 향하는 헤딩슛을 막으며 후보에 올랐다.

투표는 이달 12일부터 14일까지 3일간 실시했다. 투표 가중치 환산 결과 구성윤이 61.1점(4,582표)을 받아 38.9점(3,275표)을 받은 김동헌을 제치고 10월 이달의 세이브를 수상했다. 수상자로 선정된 구성윤에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 구성윤의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

구성윤이 K리그 이달의 세이브에 선정된 건 이번이 개인 통산 첫 번째다. 지난 2013년 세레소 오사카에서 프로에 데뷔한 후 홋카이도 콘사돌레 삿포로, 대구FC, 김천 상무, 교토 상가, 서울 이랜드FC를 거쳐 올해 FC서울 유니폼을 입은 구성윤은 매 라운드 미친 선방쇼를 선보이면서 FC서울이 10년 만에 정상에 오르는 데 기여했다.

광고 광고

실제 구성윤은 지금까지 전 경기(35경기)에 출전해 32실점만 허용했다. 경기당 실점률이 1골이 채 되지 않는다. 또 13경에서 클린시트(무실점)를 기록했다. 이 같은 빼어난 활약상 속 지난 9~10월 A매치(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 당시 약 4년 만에 태극마크를 다시 달았고, 6년 만에 A매치를 뛰었다.

한편, 구성윤은 당시 PK 선방 장면에 대해서 “PK가 선언되고 나서는 그냥 무조건 막아내겠다는 생각밖에 없었다. 그 간절함이 좋은 결과로 이어진 것 같다”고 밝혔다. 이어 PK를 허용했던 김진수에 대해선 “(선방한 후) 계속 뽀뽀해서 그만 좀 뽀뽀하라고 했다”며 “자주 밥을 사주는 형에게 언젠간 보답해 주고 싶었는데, 그 빚을 갚을 수 있게 돼서 기쁘다”고 했다.