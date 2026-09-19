[오피셜] ‘국가대표 은퇴 선언’ 메시와 달리…불혹 넘긴 ‘포르투갈 레전드’ 호날두, 9~10월 A매치 소집명단 전격 발탁

1985년생으로 이미 불혹을 넘긴 포르투갈 ‘리빙 레전드’ 크리스티아누 호날두(알나스르)가 9~10월 A매치 소집명단에 이름을 올렸다.

포르투갈축구협회는 18일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 9~10월 A매치에 나설 소집명단(25명)을 발표했다. 지난 7월 새롭게 지휘봉을 잡은 호르헤 헤수스 감독은 호날두를 비롯해 누누 멘데스와 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹), 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 베르나르두 실바(레알 마드리드), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 페드로 네투(첼시), 후벵 디아스(맨체스터 시티) 등을 발탁했다.

앞서 2026 북중미 월드컵에서 16강 탈락 이후 더 이상 월드컵은 참가하지 않겠다고 선언했던 호날두는 국가대표로 계속 뛸 생각이 있냐는 물음에도 “가족과 상의 후 차분하게 결정을 내리겠다”고 답했다. 현지에선 그의 답변을 두고 리오넬 메시(인터 마이애미)처럼 국가대표를 은퇴할 수 있다는 추측이 제기됐다. 하지만 호날두는 당분간은 국가대표 생활을 계속 이어가기로 결단을 내렸고, 헤수스 감독은 이런 그를 전격 발탁했다.

지난 시즌까지 알나스르에서 호날두와 함께하면서 사우디 프로리그(SPL) 우승을 합작했던 헤수스 감독은 부임할 당시 “호날두는 포르투갈의 상징적인 존재다. 그는 포르투갈 축구 역사에 길이 남을 것”이라고 강조하면서 “당연히 소집할 수 있는 상황이면, 선수가 원한다면 기꺼이 소집할 계획”이라고 밝혔던 바 있다. 실제 호날두는 A매치 통산 233경기에 출전해 146골을 넣으면서 역대 A매치 최다 출전과 득점 세계 기록을 보유하고 있다.

헤수스 감독은 2026 북중미 월드컵 최종명단(26명)에서 큰 변화를 주지 않았다. 곤살루 게드스(레알 소시에다드)와 넬슨 세메두(페네르바체), 마테우스 누네스(맨체스터 시티), 사무 코스타(마요르카), 조세 사(울버햄튼 원더러스)를 빼고 누노 타바레스(라치오)와 사무엘 소아르스, 주앙 팔리냐(이상 벤피카), 파비우 실바(보루시아 도르트문트)를 발탁했다.

한편, 포르투갈은 오는 21일 소집된 이후 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 조별리그 일정을 소화할 예정이다. D조에 속한 포르투갈은 25일 웨일스(홈), 28일 노르웨이, 내달 2일 덴마크(이상 원정), 5일 노르웨이(홈)를 차례로 상대한다. 포르투갈은 2024~2025시즌 UEFA 네이션스리그 우승국으로 ‘디펜딩 챔피언’ 자격이 주어진다.

◆ 포르투갈 9~10월 A매치 소집명단(총 25명)

▲ 골키퍼(GK) = 디오구 코스타(포르투), 사무엘 소아르스(벤피카), 후이 실바(스포르팅)

▲ 수비수(DF) = 곤살루 이나시우(스포르팅), 누노 타바레스(라치오), 누누 멘데스(파리 생제르맹), 디오고 달로트(맨체스터 유나이티드), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 토마스 아라우주(벤피카), 헤나투 베이가(비야레알), 후벵 디아스(맨체스터 시티)

▲ 미드필더(MF) = 베르나르두 실바(레알 마드리드), 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹), 주앙 팔리냐(벤피카), 후벵 네베스(알힐랄)

▲ 공격수(FW) = 곤살루 하무스(AC밀란), 주앙 펠릭스, 크리스티아누 호날두(이상 알나스르), 파비우 실바(보루시아 도르트문트), 페드로 네투(첼시), 프란시스코 콘세이상(유벤투스), 프란시스코 트린캉(알아흘리), 하파엘 레앙(갈라타사라이)