[오피셜] ‘공격진 무게감 더했다!’ 부천FC, 브라질 출신 최전방 공격수 구스타보 영입

프로축구 부천FC가 브라질 출신 최전방 공격수 구스타보를 영입했다.

구스타보는 189cm, 90kg의 우수한 체격 조건을 갖춘 최전방 공격수다. 탄탄한 피지컬을 앞세워 페널티 박스 안에서 존재감이 두드러진다. 특히 제공권 경합 능력이 뛰어나고 집중력과 마무리 능력이 최대 장점으로 꼽힌다.

지난 2020년 마릴리아 아틀레치쿠에서 프로 데뷔한 구스타보는 이후 쿠이아바 EC, EC 산투 안드레(이상 브라질), 알비렉스 니가타(일본), 데스포르치바 페호비아리아, 아구아 산타, SER 카시아스 두 수우, 카피탈 CF(이상 브라질) 등에서 커리어를 이어왔다.

부천FC는 구스타보를 영입하면서 최전방의 무게감과 득점 루트를 한층 강화했다. 이영민 감독은 “기존에 있던 최전방 공격수들과는 다른 유형”이라며 “개인 기술과 슈팅 능력을 갖춰 후반기 경기 운영에 많은 도움이 될 선수”라고 기대했다.

구스타보는 “부천FC와 함께 할 수 있는 기회를 얻어 매우 행복하다”고 입단 소감을 밝힌 후 “모든 선수가 공격, 수비 관계없이 뛰는 팀인 만큼, 저도 동료들과 함께 최선을 다해 팀의 목표를 이뤄나가도록 하겠다”고 각오를 전했다.