만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

Age-restricted content

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

Goal.com
Live티켓
레안드로인천 유나이티드
강동훈

[오피셜] ‘공격의 속도와 창의성 더했다!’ 프로축구 인천, K리그 검증된 브라질 출신 윙어 레안드로 영입

인천 유나이티드 FC

프로축구 K리그1 인천 유나이티드가 공격진 강화를 위해 브라질 출신 윙어 레안드로를 영입했다.

1995년생 레안드로는 좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 윙어다. 인테르나시오나우(브라질)에서 프로 생활을 시작한 뒤 아로카(포르투갈), 빌라 노바(브라질), 딜라 고리(조지아), 마카비 네타냐(이스라엘), 셰리프 티라스폴(몰도바) 등에서 다양한 경험을 쌓았다.

레안드로는 이후 2020년 서울 이랜드FC에 입단해 처음 K리그에 입성한 후 대전 하나시티즌, 전남 드래곤즈, 성남FC 등을 거치며 오랜 기간 활약했다. K리그 통산 157경기에 출전해 26골·30도움을 기록하며 꾸준한 공격포인트 생산성을 보여주며 검증됐다. 가장 최근까진 우타이 타니(태국)에서 활약했다.

K리그1
인천 유나이티드 FC crest
인천 유나이티드 FC
INC
김천 상무 crest
김천 상무
GSA

레안드로의 강점은 빠른 스피드와 개인기를 활용한 돌파 능력이다. 순간적인 방향 전환과 드리블을 통해 수비를 흔들 수 있고, 직접 마무리뿐만 아니라 동료의 득점 기회를 만들어내는 능력도 갖췄다. 또한 좌우 측면을 모두 소화할 수 있어 전술적 활용도가 높다. 무엇보다 K리그에서 오랜 기간 활약하며 높은 이해도와 풍부한 경험을 갖춘 만큼 빠른 적응이 기대된다.

등번호 70번을 달고 새로운 도전에 나서는 레안드로는 메디컬 테스트를 비롯한 입단 절차를 모두 마쳤으며, 곧바로 선수단에 합류해 팀 훈련에 참여 중이다. 인천 유나이티드는 레안드로의 합류로 공격진의 선택지를 넓히고, 공격 전개 과정에서 속도와 창의성을 더할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

광고

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요