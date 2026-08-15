프로축구 K리그1 인천 유나이티드가 공격진 강화를 위해 브라질 출신 윙어 레안드로를 영입했다.

1995년생 레안드로는 좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 윙어다. 인테르나시오나우(브라질)에서 프로 생활을 시작한 뒤 아로카(포르투갈), 빌라 노바(브라질), 딜라 고리(조지아), 마카비 네타냐(이스라엘), 셰리프 티라스폴(몰도바) 등에서 다양한 경험을 쌓았다.

레안드로는 이후 2020년 서울 이랜드FC에 입단해 처음 K리그에 입성한 후 대전 하나시티즌, 전남 드래곤즈, 성남FC 등을 거치며 오랜 기간 활약했다. K리그 통산 157경기에 출전해 26골·30도움을 기록하며 꾸준한 공격포인트 생산성을 보여주며 검증됐다. 가장 최근까진 우타이 타니(태국)에서 활약했다.

레안드로의 강점은 빠른 스피드와 개인기를 활용한 돌파 능력이다. 순간적인 방향 전환과 드리블을 통해 수비를 흔들 수 있고, 직접 마무리뿐만 아니라 동료의 득점 기회를 만들어내는 능력도 갖췄다. 또한 좌우 측면을 모두 소화할 수 있어 전술적 활용도가 높다. 무엇보다 K리그에서 오랜 기간 활약하며 높은 이해도와 풍부한 경험을 갖춘 만큼 빠른 적응이 기대된다.

등번호 70번을 달고 새로운 도전에 나서는 레안드로는 메디컬 테스트를 비롯한 입단 절차를 모두 마쳤으며, 곧바로 선수단에 합류해 팀 훈련에 참여 중이다. 인천 유나이티드는 레안드로의 합류로 공격진의 선택지를 넓히고, 공격 전개 과정에서 속도와 창의성을 더할 수 있을 것으로 기대하고 있다.