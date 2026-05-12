[오피셜] ‘골문 구석으로 향하는 헤더슛 선방’ 이창근, 4월 K리그 이달의 세이브 수상

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이창근(대전 하나시티즌)이 4월 K리그 이달의 세이브 수상자로 선정됐다. 이달의 세이브는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상으로, 한국프로축구연맹이 후보 두 명을 선정하면 팬 투표를 통해 수상자가 결정된다.

12일 프로축구연맹에 따르면 4월 이달의 세이브는 K리그1 6~10라운드를 대상으로 했고, 후보에는 이창근과 김동헌(인천 유나이티드)이 이름을 올렸다. 이창근은 6라운드 포항 스틸러스전에서 골문 구석으로 향하는 헤더를 역동적으로 선방했고, 김동헌은 7라운드 울산 HD전에서 강력한 헤더슛을 막아냈다.

팬 투표는 이달 7일부터 9일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 이창근이 67.3점(3천299표)을 받아 32.7점(2천115표)을 받은 김동헌을 제치고 4월 이달의 세이브를 수상했다. 수상자 이창근에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 올해도 이달의 세이브 수상자의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.