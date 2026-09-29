[오피셜] “개인적으로 큰 영광인 동시에 무거운 책임” 프로축구 FC안양, 유병훈 감독과 3년 재계약

프로축구 K리그1 FC안양이 유병훈 감독과 3년 재계약을 체결, 2029년까지 동행을 이어간다.

유병훈 감독은 2024년 FC안양 지휘봉을 잡아 구단 창단 최초의 K리그2 우승과 K리그1 승격을 이끌었다. 이어 2025년에는 구단의 K리그1 잔류를 이끌며 FC안양이 안정적으로 자리 잡을 수 있는 기반을 마련했다.

FC안양은 유병훈 감독이 지닌 구단에 대한 높은 이해도를 바탕으로 팀의 정체성을 확립하고 선수단의 경쟁력을 끌어올린 점을 높이 평가했다. 또한 단기적인 성과를 넘어 구단의 중장기적인 발전 방향을 함께 만들어갈 적임자라고 판단해 2029년까지 동행을 결정했다.

최대호 구단주는 “유병훈 감독은 FC안양의 역사와 철학을 누구보다 잘 이해하고 있는 지도자다. 그동안 보여준 헌신과 지도력을 신뢰하고 있으며, 이번 재계약은 앞으로도 유병훈 감독과 함께 FC안양의 더 큰 미래를 만들어가겠다는 구단의 의지가 담긴 결정”이라고 말했다.

이어 “이우형 단장과 유병훈 감독을 중심으로 선수단이 더욱 안정적으로 성장하고 경쟁력을 갖출 수 있도록 최대한 지원하겠다. 팬 여러분께 더 큰 기쁨과 자부심을 드릴 수 있는 구단으로 발전해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

유병훈 감독은 “다시 한번 FC안양을 이끌 수 있도록 믿고 맡겨주신 최대호 구단주님과 구단에 진심으로 감사드린다. FC안양과 계속 함께한다는 것은 개인적으로 큰 영광인 동시에 무거운 책임이라고 생각한다”고 말했다.

이어 “FC안양은 제게 단순히 지도자로서 거쳐 가는 팀이 아니라 오랜 시간 함께하며 성장해온 특별한 구단이다. 지금까지 함께 만들어온 것에 만족하지 않고 FC안양이 K리그1에서 더욱 경쟁력 있는 팀으로 성장하고, 팬 여러분께 자부심을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.