[오피셜] '강인아, 형만 믿어!' AT 마드리드 득점 책임질 특급 공격수 왔다…유벤투스서 데이비드 임대 영입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 조너선 데이비드(26·아틀레티코 마드리드)가 스페인 무대에서 새로운 도전에 나선다.

아틀레티코는 2일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 데이비드 임대 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 내년까지며, 복수의 현지 매체에 따르면 이적료 2천 500만 유로(약 394억 원)의 완전 영입 옵션이 포함돼 있다.

2000년생인 데이비드는 2018년 KAA 헨트 유니폼을 입고 프로 무대에 첫선을 보였다. 이후 가능성을 인정받아 2020년 여름 LOSC 릴로 적을 옮겼고, 통산 232경기 109골 31도움을 기록하며 리그 1 정상급 공격수 중 한 명으로 우뚝 섰다.

지난해 여름 유벤투스로 이적했지만, 적응기는 순탄치 않았다. 데이비드는 지난 시즌 46경기에 나서 8골 5도움을 올리는 데 그쳤고, 결국 올여름 전력 외로 분류돼 입단 1년 만에 이적을 모색하게 됐다.

마침 공격 자원을 물색하던 아틀레티코의 레이더에 포착됐다. 아틀레티코는 최근 알렉산데르 쇠를로트의 부상, 훌리안 알바레스의 컨디션 난조 등 이유로 이강인, 알렉스 바에나 등을 최전방 공격수로 기용하고 있다. 아틀레티코는 공격진 운영에 어려움을 겪고 있는 상황에서 데이비드의 합류로 한숨을 돌릴 수 있게 됐다.

2일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 데이비드의 아틀레티코 입단식이 열렸다. 데이비드는 "나는 이미 이 경기장에서 뛰어봤고, 이 구단이 얼마나 위대한지 알고 있다"며 "경쟁은 쉽지 않겠지만, 모든 팀에는 경쟁이 있다. 내가 할 수 있는 일은 훈련에서 좋은 모습을 보이는 것"이라고 말했다.

데이비드는 빠르면 오는 5일 스페인 빌바오의 에스타디오 산 마메스에서 펼쳐지는 아틀레틱 클루브와 2026/27 라리가 4라운드 원정 경기에서 데뷔전을 치를 전망이다. 데이비드는 "올여름 프리시즌을 온전히 소화했고, 지난주에는 유벤투스에서 경기에 나섰다. 신체적인 측면에서는 준비가 됐다"고 밝혔다.

이어 "유벤투스에서 시간은 쉽지도, 내가 기대한 바와 같지도 않았다"고 돌아본 뒤 "나는 공격적으로 뛰어난 역량을 갖추고 있고, 라리가는 내 능력에 매우 잘 맞을 것이다. 아틀레티코에서 첫날은 정말 좋은 하루였다. 디에고 시메오네 감독을 비롯한 코치진, 선수단 등 모두가 따뜻하게 환영해 줬다"며 아틀레티코에서 생활에 기대감을 숨기지 않았다.