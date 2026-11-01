[골닷컴] 배웅기 기자 = 디에고 시메오네(56) 아틀레티코 마드리드 감독이 라리가 역대 최다승 공동 1위에 등극했다.

아틀레티코는 지난달 31일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "시메오네가 레반테 UD전(2-0 승리) 승리로 라리가 통산 344승을 기록하며 역대 최다승 감독인 고(故) 루이스 아라고네스와 어깨를 나란히 했다"고 전했다.

시메오네는 같은 날 스페인 발렌시아의 에스타디 시우타트 데 발렌시아에서 열린 레반테와 2026/27 라리가 11라운드 원정 경기에서 2-0으로 승리하며 대회 통산 565경기 만에 344승을 달성했다. 이는 라리가 역대 최다승으로, 756경기 344승을 거둔 아라고네스의 기록과 동률이다.

이날 아틀레티코는 전반 36분 알레한드로 그리말도의 선제골과 후반 17분 줄리아노 시메오네의 추가골을 앞세워 적지에서 귀중한 승점 3을 챙겼다. 7연승을 달린 아틀레티코는 2위(9승 1무 1패·승점 28)에 머무르며 1위 바르셀로나(10승 1패·승점 30)와 승점 차를 유지했다.

동시에 시메오네는 라리가 역사에 한 획을 그었다. 그는 2011년 12월 아틀레티코 지휘봉을 잡은 이래 15년 가까이 팀을 이끌어 오고 있으며 이 기간 라리가 우승 2회(2013/14·2020/21), 코파 델 레이 우승 1회(2012/13), 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승 2회(2011/12·2017/18) 등을 차지했다.

아틀레티코에서는 공식전을 기준으로 일찌감치 아라고네스의 기록을 넘어섰다. 시메오네는 아틀레티코에서 통산 813경기 479승을, 아라고네스는 네 차례 재임 기간 동안 통산 612경기 308승을 챙겼다.

시메오네는 레반테전 이후 기자회견에 참석해 "이 성과는 나 혼자가 아닌 모두가 함께 일군 결실"이라며 "특히 선수단에 감사를 보낸다. 한 구단에 15년 동안 머무는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 모두의 도움이 없었다면 나 역시 이 자리에 오르지 못했을 것"이라고 소감을 밝혔다.

그러면서 "카타니아 칼초(現 카타니아) 시절을 제외하면 유럽 무대 경험이 전무하던 내게 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 최고 경영자(CEO)가 손을 내밀어 준 순간을 기억한다. 그 믿음이 없었다면 나와 내 곁을 지켜준 모두가 이 단계에 다다르지 못했을 것"이라고 오랜 기간 신뢰를 보내 준 아틀레티코 운영진에 감사의 뜻을 전했다.