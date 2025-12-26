[골닷컴] 이정빈 기자 = 성남FC가 2026시즌 전력 강화를 위해 신인 수비수 김영한, 권병준과 미드필더 홍석현을 영입했다.

김영한(18)은 186cm, 75kg의 체격에 경기 운영 능력을 겸비한 센터백 자원으로 U12부터 U18까지 성남의 유스 시스템을 통해 꾸준히 성장하며 제2의 김지수라는 평가를 받고 있다. 특히, 지난 2월 제26회 백운기 전국 고등학교 축구대회에서 팀을 준우승으로 이끌어 우수선수상을 수상하기도 했다.

또한 구단 유스 출신 우선지명 선수 중 권병준(21)과 홍석현(20)은 각각 단국대학교, 한남대학교에서 경험을 쌓고 인상적인 활약을 보여주며 내년 시즌부터 성남FC에 합류하게 됐다.

권병준은 빠른 스피드와 공격적인 플레이가 특징인 레프트백으로, 지난 3시즌 간 단국대 소속으로 U-리그에 참가하며 34경기에 출전해 7득점을 올리는 활약을 펼치기도 했다.

공격형 미드필더 홍석현은 뛰어난 공격 전개 능력과 창의적인 플레이가 돋보이는 선수로 성남의 공격력에 힘을 보탤 전망이다.

성남FC는 이번 영입을 통해 구단의 체계적인 유소년 선수 육성 체계를 거쳐 성장한 유망한 자원을 확보하며 2026시즌 전력 구성을 한층 더 강화했다.