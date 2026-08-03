[오피셜] 韓 축구 초대형 경사! 이한범, 빅 리그 입성 보인다…'UEFA 랭킹 7위' 벨기에 명문 브뤼허 입단→"단기 계약 체결"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이한범(24·클뤼프 브뤼허 KV)가 빅 리그 입성을 위한 로드맵을 차근차근 밟는다.

브뤼허는 3일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 이한범 영입을 발표했다. 계약 기간은 2029년까지며, 등번호는 3번이다. 덴마크 매체 '팁스블라데트'의 보도에 따르면 이적료 총액은 1천 50만 유로(약 173억 원)로, 기본 900만 유로(약 148억 원)에 옵션 150만 유로(약 25억 원)가 더해진 조건이다.

이한범은 얀 조머, 치베요 사와, 안드레이 바소비치에 이은 브뤼허의 올여름 네 번째 영입이다. 조엘 오르도녜스의 부상 이후 센터백 보강을 최우선 과제로 삼은 브뤼허는 이한범 영입으로 한숨을 돌릴 전망이다.

2023년 여름 FC서울을 떠나 미트윌란에 합류한 이한범은 통산 67경기 3골 8도움을 기록하며 덴마크 수페르리가 정상급 센터백 중 한 명으로 자리매김했다. 특히 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맹활약을 펼치며 수많은 빅클럽의 이목을 끌었다.

비록 빅 리그 입성은 다음을 기약하게 됐지만, 유럽축구연맹(UEFA) 랭킹 7위에 해당하는 벨기에 프로 리그의 강호 브뤼허에 입단하며 한 단계 스텝 업에 성공했다. 브뤼허는 지난 시즌 벨기에 프로 리그 정상에 오르며 새로운 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출권을 확보했다.

벨기에 매체 'HLN' 역시 이한범이 브뤼허에서 곧바로 주전을 꿰찰 것으로 내다봤다. 매체는 지난달 30일 "이한범은 브랜던 메헬러와 호흡을 맞출 예정"이라며 "700만 유로(약 115억 원) 이상의 이적료는 주전으로 활약해야 할 선수라는 점을 고려하면 브뤼허가 충분히 감당할 수 있는 금액이다. 특히 부상으로 이탈한 오르도녜스의 복귀 전까지는 더 그렇다"고 짚었다.

눈길을 끄는 대목은 계약 기간이다. 브뤼허는 이한범과 비교적 단기인 3년 계약을 체결했다. 이는 브뤼허가 이한범을 즉시 전력감으로 평가하는 동시에, 향후 시장 가치가 상승할 경우 적절한 시점에 매각해 수익을 극대화하겠다는 구상이 담긴 계약으로 풀이된다.

벨기에 매체 '보트발포커스'의 1일 보도에 의하면 이한범은 브뤼허에서 150만~200만 유로(약 25억~33억 원)의 연봉을 수령할 예정이다. 데뷔전은 오는 8일 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 열리는 KV 코르트레이트와 2026/27 벨기에 프로 리그 1라운드 홈 경기가 될 가능성이 높다.