[오피셜] 韓 축구 초대박! 또 한 명의 유럽파 탄생…'07년생 슈퍼 루키' 박시후, 葡 1부 아로카 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2007년생 '슈퍼 루키' 박시후(18)가 유럽 무대에 입성했다.

충남아산FC는 4일 "박시후의 아로카 이적이 확정됐다"며 "선수의 유럽 무대 도전 의사와 아로카의 강력한 의지에 이적이 결정됐다"고 밝혔다.

포르투갈 매체 '헤코르드'의 2일(이하 한국시간) 보도에 따르면 이적료는 50만 유로(약 8억 7천만 원)이며, 계약 기간은 5년이다. 아로카 역시 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박시후 영입을 발표했다.

지난해 여름 충남아산에 합류한 박시후는 지난 시즌 9경기 2골, 올 시즌 9경기 1골을 올리며 두각을 나타냈다. 짧은 시간이지만 박시후가 남긴 발자취는 뚜렷했다. 박시후는 충남아산 최초 준프로 계약을 시작으로 역대 최연소 출전, 득점 등 각종 기록을 갈아치웠다.

마침 미겔 푸체의 장기 부상으로 윙어를 물색하던 아로카의 눈에 들었다. 아로카는 지난 시즌 프리메이라리가를 8위(34경기 12승 6무 16패·승점 42)로 마친 중위권 팀으로, 이현주가 몸담고 있어 국내에서도 익숙한 팀이다.

박시후는 "충남아산에서 정말 많은 사랑을 받았다. 이번 시즌을 완주하고 싶었는데, 팬분들께 (K리그1) 승격을 안겨 드리지 못한 채 이적하게 돼 아쉬움이 크다. 더 넓은 무대에서 성장해 자랑스러운 선수가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

이준일 충남아산 대표이사는 "이번 이적을 유망주 발굴 및 육성의 의미 있는 결실로 삼아, 앞으로도 선수들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.

아로카는 내달 10일 이스타디우 D. 아폰수 엔히크스에서 열리는 비토리아 SC와 2026/27 프리메이라리가 1라운드 원정 경기에 나선다. 박시후가 바스쿠 세아브라 아로카 감독의 눈도장을 받아 이른 데뷔전을 치를 수 있을지 지켜볼 일이다.