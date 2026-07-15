[오피셜] 韓 축구 초대박! 또 한 명의 유럽파 탄생…'대형 유망주' 이충현, 분데스리가 마그데부르크 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = '대형 유망주' 이충현(18)이 2. 분데스리가의 1. FC 마그데부르크 유니폼을 입는다.

부천FC1995는 14일 "이충현이 마그데부르크로 임대 이적했다"며 "구단은 그가 선진 축구 경험을 통해 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 이번 이적을 허용했다. 이충현은 부천 역사상 처음으로 유럽 무대에 직행한 선수가 됐다"고 전했다.

마그데부르크 역시 같은 날 공식 홈페이지를 통해 이충현 임대 영입을 발표했다. 완전 영입 옵션이 포함된 임대로, 이충현은 등번호 18번이 새겨진 유니폼을 입고 그라운드를 누빌 예정이다.

2007년생인 이충현은 부천 U15와 U18을 거치며 일찌감치 대형 유망주로서 자질을 입증했다. 특히 지난해 제47회 문화체육관광부장관배 전국고등학교축구대회에서 8경기 9골을 기록하며 득점왕을 거머쥐었고, 결승전 멀티골로 부천 U18의 우승을 견인했다.

이 같은 활약을 바탕으로 지난해 여름 부천과 준프로 계약을 체결했고, 고등학생 신분으로 프로 데뷔전까지 치렀다. 이후 가능성을 인정받아 올 초 부천과 프로 계약을 맺었고, 대한민국 연령별 국가대표팀에도 꾸준히 소집되며 차세대 유망주로서 입지를 다지고 있다.

이충현은 "마그데부르크 임대 이적은 내게 매우 큰 도전"이라며 "새로운 국가, 언어, 문화를 경험하게 될 생각에 기대가 크다. 무엇보다 같은 한국 선수인 윤도영이 이미 팀에 있어 적응에 큰 도움이 될 것 같다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들이 경기장에서 만들어 내는 분위기를 봤는데, 정말 인상적이었다. 하루빨리 그 분위기를 직접 느껴보고 싶다"고 소감을 밝혔다.

이영민 부천 감독 역시 이충현의 새로운 도전에 응원을 보냈다. 이영민 감독은 "몸싸움이 강한 무대인 만큼 기죽지 말고 자신감 있게 부딪히고 부상 없이 잘 성장해 돌아오길 바란다"고 격려했다.

마그데부르크는 내달 8일(한국시간) 독일 마그데부르크의 애브넷 아레나에서 열리는 아인트라흐트 브라운슈바이크와 2026/27 2. 분데스리가 1라운드 홈 경기를 시작으로 새로운 시즌에 돌입한다. 이충현이 페트리크 잔더 마그데부르크 감독의 눈도장을 받아 이른 데뷔전을 치를 수 있을지 지켜볼 일이다.