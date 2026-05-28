[오피셜] 韓 축구 '역대급' 공격수 탄생! '베식타시 입단 후 8골' 오현규, 튀르키예 리그 올해의 골 후보 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 오현규(25·베식타시 JK)의 득점이 올 시즌 쉬페르리그 올해의 골 후보에 올랐다.

쉬페르리그는 27일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 시즌 올해의 골 후보를 발표했다. 후보에는 지난해 8월부터 이번 달까지 이달의 골로 선정된 10개의 득점이 포함됐다. 쉬페르리그 올해의 골은 8~11월, 12~2월, 3~5월 구간별로 팬 투표를 진행해 결선 진출자를 가린 뒤 최종 수상자를 선정하는 방식이다.

2월 이달의 골을 수상한 오현규 역시 후보에 이름을 올렸다. 오현규는 2월 9일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 알란야스포르와 2025/26 쉬페르리그 21라운드 홈 경기(2-2 무승부)에 선발로 나서 데뷔골을 터뜨렸다. 당시 오현규는 1-2로 뒤진 후반 9분 박스 안 혼전 상황에서 절묘한 오른발 오버헤드킥으로 골망을 흔들었다.

오현규는 올 초 KRC 헹크를 떠나 베식타시에 둥지를 틀었고, 곧바로 주전을 꿰차며 세르겐 얄츤 전 감독의 황태자로 자리매김했다. 2월에는 4경기 3골 2도움을 올리며 튀르키예 매체 'HT 스포르'가 시상하는 2월의 이달의 선수상을 수상하기도 했다. 활약은 단발성에 그치지 않았고, 오현규는 16경기에 나서 8골 4도움을 기록하며 확실한 존재감을 드러냈다.

빅클럽 이적설에도 휩싸였다. 튀르키예 매체 '아 스포르'는 지난달 19일 "맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼가 오현규를 면밀히 주시하고 있다"며 "베식타시는 그가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 활약해 시장 가치를 높일 것으로 보고 있으며, 향후 4천만 유로(약 699억 원)의 이적료에 매각하는 방안을 검토하고 있다"고 보도했다.

다만 오현규는 당장 베식타시를 떠날 생각이 없는 것으로 알려졌다. 오현규는 3월 20일 카슴파샤 SK전(2-1 승리) 당시 경기 후 인터뷰에서 "상위권 경쟁을 이어가기 위해 매우 중요한 경기였다. 응원해 준 팬들께 감사하다"며 "베식타시는 훌륭한 팀이기 때문에 가능한 한 오랫동안 뛰고 싶다"고 밝힌 바 있다.