[오피셜] 韓 축구 날벼락! AG 4연속 금메달 도전 '적신호'…이민성호, 사우디·카타르와 D조 편성→단 2경기만 치른다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아시안게임 4회 연속 금메달 도전에 적신호가 켜졌다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 국가대표팀은 23일 진행된 2026년 제20회 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조 추첨 결과 사우디아라비아, 카타르와 함께 D조에 편성됐다.

이번 대회는 15개 팀이 참가하며, 4개 조로 나뉘어 조별리그부터 치른다. A~C조는 4개 팀, D조는 3개 팀으로 구성되며 각 조 상위 2개 팀이 8강에 진출한다.

포트는 2026 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 성적에 따라 배정됐다. 한국은 일본, 중국, 베트남과 1번 포트에 이름을 올렸다.

한국은 유일하게 3개 팀으로 이뤄진 D조에 속했다. 단 2경기 만에 8강 진출 여부가 가려지는 만큼 체력 안배 측면에서는 이점이지만, '복병' 사우디·카타르와 한 조에 묶였다는 점은 결코 달갑지 않다.

이민성호는 이번 대회에서 최상의 전력을 꾸렸다. 이기혁(강원FC), 엄지성(스완지 시티), 양현준(셀틱)을 와일드카드로 선발한 데다 이미 병역을 해결한 김준홍(수원삼성), 이승원(강원), 이영준(그라스호퍼 클럽 취리히)까지 최종 명단에 포함했다.

이 밖에도 김지수(브렌트퍼드), 박승수(뉴캐슬 유나이티드), 양민혁(토트넘 홋스퍼), 배준호(스토크 시티), 이현주(아로카), 김명준(KRC 헹크) 등 유럽파가 대거 합류했다.

이민성 감독은 최종 명단 발표 당시 "종합적으로 검토한 끝에 현재 해당 연령대에서 가장 경쟁력이 있고, 단기 토너먼트에서 최고의 성적을 낼 수 있는 선수로 최종 명단을 구성했다. 세 명의 와일드카드는 전술적인 활용 가치와 취약 포지션 보강은 물론, 국제 대회 경험과 경기 운영 능력까지 고려해 선발했다"고 배경을 설명한 바 있다.

한편 신상우 감독이 지휘하는 한국 여자 축구 대표팀은 북한, 방글라데시, 미얀마와 D조에 편성돼 8강 진출을 다툰다.