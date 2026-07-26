[오피셜] 韓 축구는 더 이상 '비교 불가'…日, 또또 프리미어리거 배출! '79골 38도움' 마에다, 셀틱 떠나 입스위치 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 축구계가 또 한 명의 프리미어리거를 배출했다.

입스위치 타운은 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 마에다 다이젠(28) 영입을 발표했다. 계약 기간은 3년이다.

마에다는 마쓰모토 야마가에서 활약하던 2019년 여름 CS 마리티무로 임대 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 이듬해 여름 J리그로 돌아와 3년여 동안 기량을 다진 뒤 2022년 여름 셀틱에 둥지를 틀었다.

셀틱에서 기량이 꽃피우기 시작했다. 마에다는 2022/23시즌 49경기 11골 7도움, 2023/24시즌 36경기 10골 4도움을 올린 데 이어 2024/25시즌 51경기 33골 12도움을 폭발하며 커리어 하이를 작성했다. 지난 시즌에는 54경기 17골 10도움을 뽑아냈다. 셀틱 유니폼을 입고 통산 212경기 79골 38도움을 기록했다.

이 같은 활약은 프리미어리그(PL)에 새롭게 승격한 입스위치의 관심을 끌기에 충분했다. 복수의 현지 매체에 따르면 입스위치는 마에다 영입을 위해 옵션 포함 1천만 파운드(약 195억 원)에 달하는 이적료를 투자했다.

마에다는 "입스위치와 계약하게 돼 매우 자랑스럽다. 항상 PL에서 뛰는 꿈을 꿔 왔고, 이 구단과 함께 그 꿈을 이룰 수 있어 매우 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

이어 "내 목표는 언제나 치열하게 싸우고, 득점하고, 팀을 위해 도움을 올리는 것이다. 뛰고 또 뛰며 가진 모든 것을 쏟아붓겠다. 입스위치를 더 알아가고 팬들을 만날 날이 기대된다"고 전했다.

게리 오닐 입스위치 감독은 "마에다는 엄청난 노력을 보여주는 선수이며 뛰어난 신체 능력을 갖췄다. 또한 스코틀랜드 무대에서 수년간 활약하며 득점력을 증명했다. 그는 입스위치에 큰 도움이 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.

마에다의 입스위치 이적으로 일본은 새로운 시즌 PL에서 활약하는 선수를 8명으로 늘렸다. 기존의 타카이 코타(21·토트넘 홋스퍼), 엔도 와타루(33·리버풀), 다나카 아오(27·리즈 유나이티드), 카마다 다이치(크리스털 팰리스), 미토마 카오루(브라이턴 앤 호브 앨비언)를 비롯해 새롭게 승격한 코번트리 시티의 사카모토 타츠히로(이상 29)와 최근 헐 시티에 합류한 모리타 히데마사(31)가 PL 무대를 누빌 예정이다.