[오피셜] 韓 선수 3년 연속 '0명'…2026 발롱도르 후보 30인 공개→'UCL 우승' PSG서 무려 10명 배출

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 발롱도르 후보 30인이 공개된 가운데 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(아틀레티코 마드리드) 등 대한민국 선수의 이름은 찾아볼 수 없었다.

프랑스 매체 '프랑스 풋볼'은 9일(한국시간) 2026 발롱도르 후보 30인을 공개했다. 프랑스 풋볼이 주관하는 발롱도르는 한 시즌 간 세계 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 가장 영예로운 상이다. 지난해에는 파리 생제르맹(PSG)의 4관왕을 이끈 우스만 뎀벨레가 발롱도르의 주인공으로 우뚝 섰다.

올해 시상식은 현지시간으로 내달 26일 영국 런던에서 열릴 예정이다. 수상자는 전 세계 100명의 축구 기자단 투표로 결정된다.

아쉽게도 이번 후보에 한국 선수는 이름을 올리지 못했다. 한국 선수로는 2002년 설기현(前 RSC 안데를레흐트), 2005년 박지성(前 맨체스터 유나이티드), 2019·2022년 손흥민(前 토트넘 홋스퍼·現 로스앤젤레스 FC), 2023년 김민재(前 SSC 나폴리·現 바이에른 뮌헨)가 후보에 포함된 바 있다.

지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패의 대업을 달성한 PSG는 무려 10명을 후보에 배출했다. 뎀벨레, 아슈라프 하키미, 흐비차 크바라츠헬리아, 마르퀴뇨스, 누누 멘데스, 주앙 네베스, 윌리안 파초, 파비안 루이스, 비티냐와 올여름 합류한 페란 토레스가 이름을 올렸다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 활약 역시 이번 후보 선정에 큰 비중을 차지했다. 우승 메달을 목에 건 스페인에서만 파우 쿠바르시, 라민 야말, 로드리(이상 바르셀로나), 마르크 쿠쿠렐라(레알 마드리드), 파비안, 토레스 등 6명을 배출했다. 멕시코의 16강 진출을 이끈 훌리안 퀴뇨네스(알 카디시야)의 이름 역시 눈길을 끈다.

올해의 감독, 골키퍼, 영 탤런트 후보도 공개됐다. 올해의 감독 후보에는 미켈 아르테타 아스널 감독, 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독, 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 뱅상 콤파니 바이에른 뮌헨 감독, 루이스 엔리케 PSG 감독이 포함됐다. 올해의 골키퍼 후보에는 카보베르데의 2026 월드컵 32강 진출을 견인한 보지냐(콜로-콜로)가 이름을 올려 화제가 됐다.

[2026 발롱도르 후보 30인]

주드 벨링엄(23·잉글랜드·레알 마드리드)

파우 쿠바르시(19·스페인·바르셀로나)

마르크 쿠쿠렐라(28·스페인·레알 마드리드)

우스만 뎀벨레(29·프랑스·파리 생제르맹)

루이스 디아스(29·콜롬비아·바이에른 뮌헨)

브루노 페르난데스(32·포르투갈·맨체스터 유나이티드)

가브리에우 마갈량이스(28·브라질·아스널)

엘링 홀란(26·노르웨이·맨체스터 시티)

아슈라프 하키미(27·모로코·파리 생제르맹)

해리 케인(33·잉글랜드·바이에른 뮌헨)

흐비차 크바라츠헬리아(25·조지아·파리 생제르맹)

라민 야말(19·스페인·바르셀로나)

사디오 마네(34·세네갈·알 나스르)

마르퀴뇨스(32·브라질·파리 생제르맹)

라우타로 마르티네스(29·아르헨티나·인테르나치오날레 밀라노)

킬리안 음바페(27·프랑스·레알 마드리드)

누누 멘데스(24·포르투갈·파리 생제르맹)

리오넬 메시(39·아르헨티나·인터 마이애미)

주앙 네베스(21·포르투갈·파리 생제르맹)

마이클 올리세(24·프랑스·바이에른 뮌헨)

윌리안 파초(24·에콰도르·파리 생제르맹)

훌리안 퀴뇨네스(29·멕시코·알 카디시야)

데클란 라이스(27·잉글랜드·아스널)

로드리(30·스페인·바르셀로나)

파비안 루이스(30·스페인·파리 생제르맹)

윌리엄 살리바(25·프랑스·아스널)

페란 토레스(26·스페인·파리 생제르맹)

다요 우파메카노(27·프랑스·바이에른 뮌헨)

비니시우스 주니오르(26·브라질·레알 마드리드)

비티냐(26·포르투갈·파리 생제르맹)