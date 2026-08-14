[오피셜] 韓 사령탑 후보 한 명씩 줄어든다…'월드컵 준우승 경력' 달리치 감독, 크로아티아 떠나 UAE 전격 부임

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀 사령탑 후보로 거론된 즐라트코 달리치(59) 감독이 아랍에미리트(UAE) 지휘봉을 잡는다.

UAE 축구협회(UAEFA)는 12일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 달리치의 선임을 발표했다. 계약 기간은 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵까지다.

달리치는 "따뜻한 환영에 감사하다. 두 번째 고향인 UAE로 돌아올 수 있어 매우 기쁘다"며 "목표는 분명하다. 모든 대회에서 자신감을 갖고 경쟁할 수 있는 강한 팀을 만드는 것"이라고 소감을 전했다.

이어 "여러 제안을 받았지만, 내 선택은 UAE였다. 지금의 선수단이 가진 잠재력, 재능, 장기적인 계획을 믿고 있기 때문"이라며 "코치진과 함께 팀의 발전을 도모할 수 있길 기대한다"고 말했다.

달리치는 2005년 NK 바라주딘 사령탑으로 부임하며 지도자의 길을 걸었고, 이후 HNK 리예카·FK 디나모 티라나·NK 슬라벤 벨루포 감독을 지낸 뒤 2010년 알 파이살리 지휘봉을 잡으며 중동 무대에 진출했다. 특히 2014년부터 2017년까지 알 아인을 이끌며 지도력을 인정받았다.

2017년 10월 성적 부진으로 경질된 안테 차치치 감독의 후임으로 크로아티아에 부임하며 본격적으로 두각을 나타내기 시작했다. 달리치는 2018 FIFA 러시아 월드컵 준우승, 2022 FIFA 카타르 월드컵 3위, 2022/23 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 준우승 등 괄목할 만한 성적을 거두며 크로아티아 역대 최고의 감독 중 한 명으로 우뚝 섰다.

2026 FIFA 북중미 월드컵을 끝으로 지휘봉을 내려놓은 뒤에는 한국과 연결되기도 했지만, 달리치는 500만 유로(약 82억 원)의 고액 연봉을 제안한 UAE의 손을 잡았다. UAE는 지난해 4월 파울루 벤투 감독의 후임으로 코스민 올러로이우 감독을 선임했지만, 2026 월드컵 아시아 플레이오프(PO) 녹아웃 스테이지에서 이라크에 패하며 본선 진출에 실패했다.