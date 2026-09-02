[오피셜] 日 축구 부럽다! '31경기 25골→네덜란드 득점왕' 우에다, 佛 명문 릴 전격 이적…"구단 신뢰에 보답하고 파"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 국가대표 공격수 우에다 아야세(28·LOSC 릴)가 유럽 5대 리그에 도전장을 내민다.

릴은 1일(한국시간) 공식 홈페이지에 우에다 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 오는 2030년 여름까지며, 프랑스 매체 '레키프'의 보도에 따르면 이적료는 1천 500만 유로(약 237억 원)다. 이번 이적으로 우에다는 릴 역사상 첫 일본 선수가 됐다.

1998년생인 우에다는 2019년 가시마 앤틀러스 유니폼을 입고 프로 데뷔했으며, 네 시즌 통산 103경기 47골 5도움을 올리며 두각을 나타냈다. 2022년 여름 세르클러 브뤼허 KSV로 이적하며 유럽 무대에 입성했고, 2022/23시즌 42경기에 나서 23골 2도움을 폭발했다.

이듬해 여름 페예노르트 로테르담으로 적을 옮겼다. 2023/24시즌 37경기 5골 2도움을 기록하며 예열을 마친 우에다는 산티아고 히메네스가 AC 밀란으로 이적한 지난해 겨울을 기점으로 주전을 꿰찼고, 2024/25시즌 31경기 9골 2도움을 작성한 데 이어 2025/26시즌에는 40경기 26골 2도움을 뽑아내며 에레디비시 득점왕을 수상했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 통해 전 세계에 이름을 알렸다. 우에다는 튀니지와 조별리그 F조 2차전에서 2골 1도움을 작성하며 일본의 4-0 대승을 이끌었다. 당시 FIFA가 시상하는 팬 선정 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)을 수상하기도 했다. 비록 득점에는 실패했지만, 다른 경기에도 모두 선발 출전해 존재감을 뽐냈다.

올여름 에버턴, 리즈 유나이티드, 토트넘 홋스퍼 등과 연결됐지만 이적시장 막바지 릴행이 급물살을 탔다. 올리비에 레탕 릴 회장은 "우에다 영입을 발표하게 돼 매우 기쁘다. 우리는 상대 박스 안에서 존재감을 발휘하고, 기존 선수와 다른 장점을 더할 수 있는 완성형 공격수이자 풍부한 경험을 쌓은 자원을 물색했다"고 우에다 영입 배경을 설명했다.

이어 "우에다는 국제 무대에서 득점력과 골 결정력을 입증한 선수이며, 릴에 중요한 자산이 될 것이다. 이미 유럽 무대에서 충분한 경험을 쌓은 재능 있는 최전방 공격수"라며 "그가 팀에 잘 적응할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

우에다는 "릴에 합류하게 돼 매우 기쁘다. 릴은 리그 1과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 경쟁력을 보인 구단"이라며 "특히 릴이 추구하는 축구 스타일이 마음에 들었고, 아름다운 경기장과 팬덤에도 매료됐다. 최대한 발전하며 선수로서 계속 성장하는 것이 목표다. 이 유니폼을 입고 모든 것을 쏟아내 구단의 신뢰에 보답하고 싶다"고 소감을 밝혔다.