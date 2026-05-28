[오피셜] 확실히 '1승 제물'이다…'홍명보호 상대' 남아공, 북중미 월드컵 최종 명단 발표→빅 리거는 '0명'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 휴고 브로스 감독이 이끄는 남아프리카공화국 국가대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 발표했다.

남아공축구협회(SAFA)는 28일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 2026 월드컵에 출전할 26명의 최종 명단을 공개했다. 19명의 국내파가 이름을 올린 가운데 소위 말하는 빅 리거는 포함되지 않아 눈길을 끈다.

올 시즌 남아공 프리미어 디비전 우승을 차지한 올랜도 파이리츠와 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스리그 정상에 오른 마멜로디 선다운스가 가장 많은 수인 8명을 배출했다. 그 외에는 카이저 치프스, 폴로콰네 시티, 시웰레레에서 각 1명씩 발탁됐다.

해외파는 메이저리그사커(MLS) 2명, 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 1명, 2. 분데스리가 1명, 프리메이라리가(포르투갈 1부 리그) 1명, 엘리테세리엔(노르웨이 1부 리그) 1명, 프로타트리마 A 카티고리아스(키프로스 1부 리그) 1명 등 다양한 리그에서 활약하고 있는 7명이 이름을 올렸다.

남아공은 2026 월드컵에서 멕시코, 대한민국, 체코와 A조에 편성돼 32강 진출을 다툰다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과는 내달 25일 최종전(3차전)에서 격돌한다. 방심은 금물이지만, A조 최약체로 꼽히는 만큼 '1승 제물'로 평가받고 있다. 남아공의 FIFA 월드컵 참가는 자국에서 개최한 2010년 대회 이후 16년 만이다.

[2026 국제축구연맹 북중미 월드컵 남아프리카공화국 국가대표팀 최종 명단]

골키퍼: 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스), 리카르도 고스(시웰레레), 시포 차이네(올랜도 파이리츠)

수비수: 은코시나티 시비시, 카모겔로 세벨레벨레(이상 올랜도 파이리츠), 올웨투 마카냐(필라델피아 유니언), 사무켈레 카비니(몰데 FK), 쿠루마니 은다마네, 오브리 모디바, 쿨리소 무다우(이상 마멜로디 선다운스), 브래들리 크로스(카이저 치프스), 음베케젤리 음보카지(시카고 파이어), 타방 마툴루디(폴로콰네 시티), 이메 오콘(하노버 96)

미드필더: 테보호 모코에나, 제이든 아담스(이상 마멜로디 선다운스), 스페펠로 시톨레(CD 톤델라), 타렌테 음바차(올랜도 파이리츠)

공격수: 오스윈 아폴리스, 렐레보힐 모포겡, 에비던스 막고파, 츠헤팡 모레미(이상 올랜도 파이리츠), 템바 즈와네, 이크람 레이너스(이상 마멜로디 선다운스), 라일 포스터(번리), 타펠로 마세코(AEL 리마솔)