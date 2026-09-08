[오피셜] 화성 '중원 엔진' 박재성, 팬 투표 1위로 8월 MVP 선정…"다른 어떤 상보다 의미 크다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC '중원 엔진' 박재성(23)이 팬 선정 2026시즌 8월 MVP에 이름을 올렸다.

팬 투표는 2일부터 4일까지 사흘간 화성 사회관계망서비스(SNS)에서 진행됐고, 가장 높은 득표율을 기록한 박재성이 MVP의 주인공으로 우뚝 섰다.

박재성은 지난달 화성이 치른 5경기에 모두 출전해 중원의 버팀목 역할을 했다. 1일 대구FC전에서는 전방 압박과 날카로운 패스로 상대 중원을 무력화했고, 화성의 5-1 대승과 더불어 3연승을 이끌었다.

29일 충북청주FC전에서는 전반 이른 시간 천금 같은 선제골을 터뜨리는가 하면 공수에서 안정적인 활약을 선보이며 2-1 신승을 견인했다. 올 시즌 화성의 마지막 홈 경기라는 점에서 의미가 큰 승리였다.

2003년생인 박재성은 지난해 여름 화성에 합류한 이후 K리그2 통산 35경기 3골 1도움을 기록하며 꾸준한 모습을 보이고 있다. 특히 지치지 않는 투지와 헌신적인 플레이는 수많은 화성 팬의 눈길을 사로잡기에 충분했다.

박재성은 "팬분들께서 직접 뽑아 주신 만큼 다른 어떤 상보다 의미가 크다. 항상 열심히 응원해 주시는 팬분들 덕분에 힘든 순간에도 포기하지 않고 뛸 수 있었다. 남은 경기에서도 좋은 경기력과 승리로 팬분들을 기쁘게 해 드리겠다"고 전했다.