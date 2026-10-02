[오피셜] 화성 '멀티플레이어' 이래준, 팬 투표 1위로 9월 MVP 선정…"최고의 선물 안겨 드릴 수 있도록 최선 다하겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC '멀티플레이어' 이래준(29)이 팬 선정 2026시즌 9월 MVP에 이름을 올렸다.

팬 투표는 지난달 21일부터 24일까지 나흘간 화성 사회관계망서비스(SNS)에서 진행됐고, 가장 높은 득표율을 기록한 이래준이 MVP의 주인공으로 우뚝 섰다.

지난 시즌 시흥시민축구단에서 22경기 15골을 기록하며 K3리그 득점왕에 오른 이래준은 김해FC2008을 거쳐 올여름 화성에 합류했다. 화성 합류 후에는 멀티플레이어 능력을 살려 다양한 포지션에서 존재감을 뽐내고 있다.

특히 지난달 5일 천안시티FC전(1-1 무승부)부터는 센터백으로 출전해 수비에 안정감을 더했다. 12일 안산그리너스전에서는 2-0 완승에 이바지하며 26라운드 베스트11에 선정됐다.

20일 성남FC전(2-2 무승부)에서는 공격수로서 본능을 유감없이 발휘했다. 이래준은 1-2로 뒤지던 후반 추가시간 헤더로 골망을 흔들며 극적인 동점골을 터뜨렸다.

이래준은 "뜻깊은 상을 받게 돼 정말 감사하다. (차두리) 감독님을 비롯한 코치진과 선수단 덕분에 받을 수 있었던 상"이라며 "팬 여러분의 응원에 진심으로 감사드린다. 앞으로 중요한 경기가 많이 남아 있는 만큼 최고의 선물을 안겨 드릴 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 전했다.

화성은 오는 9일 수원종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그2 2026 28라운드 원정 경기에 임한다. 화성은 현재 26경기 12승 8무 6패(승점 44)로 준플레이오프(PO) 진출권인 5위에 위치해 있다.