[오피셜] 홍명보 감독 떠난 韓 축구, '임시 사령탑 체제' A매치 4연전 일정 확정…수원·서울·울산·용인 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀의 9~10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 친선경기 4연전의 일시 및 장소가 모두 확정됐다.

18일 대한축구협회(KFA)에 따르면 오는 9월과 10월 국내에서 개최되는 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기' 4경기는 수원, 서울, 울산, 용인에서 차례대로 열린다.

한국은 추석 연휴 직전인 9월 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 격돌한다. 이어 나흘 뒤인 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이를 상대한다.

10월에는 2일 문수축구경기장에서 베네수엘라와 한판 승부를 벌이고, 6일 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 맞붙는다. 경기 시간은 4경기 모두 오후 8시다.

이번 4연전은 지난해 11월 서울월드컵경기장에서 치러진 가나전(1-0 승리) 이후 10개월 만에 국내에서 열리는 A매치다. 수원에서는 지난해 3월 요르단과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 B조 8차전(1-1 무승부) 이후 처음 A매치가 개최된다.

용인에서는 지난해 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 이후 1년 만에, 울산에서는 2023년 3월 콜롬비아전(2-2 무승부) 이후 3년 6개월 만에 A매치가 펼쳐진다.

대표팀은 올해부터 FIFA A매치 일정이 변경됨에 따라 9월과 10월에 4경기를 연이어 치르게 됐다. FIFA는 올해부터 연간 다섯 차례 운영하던 A매치 기간을 네 차례로 축소하면서 9월과 10월 일정을 통합했다.

이번 A매치는 대표팀이 임시 사령탑 체제로 임하는 첫 공식 일정이다. KFA는 지난 주말 대표팀 임시 사령탑 지원자를 대상으로 서류 심사를 마친 뒤 합격 및 불합격 여부를 통보했다. KFA는 내달 A매치가 예정된 만큼 이달 내 선임 절차를 마무리할 방침이다.