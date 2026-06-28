[오피셜] 홍명보호 월드컵 여정은 여기까지…우즈베크, 민주콩고에 1-3 역전패→韓 32강 경우의 수 '완전히 소멸'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 여정이 막을 내렸다.

파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄 국가대표팀은 28일(한국시간) 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과 2026 월드컵 조별리그 K조 3차전에서 1-3으로 패했다.

이날 패배로 우즈베키스탄은 4위(3패·승점 0)에 머무르며 탈락이 확정됐다. 반면 콩고민주공화국은 각 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 진출하는 이번 대회 규정에 따라 1위 콜롬비아(2승 1무·승점 7), 2위 포르투갈(1승 2무·승점 5)과 함께 토너먼트로 향하게 됐다.

우즈베키스탄은 전반 10분 엘도르 쇼무로도프(이스탄불 바샥셰히르 FK)의 선제골로 앞서 나갔지만, 후반 23분과 33분 각각 요안 위사(뉴캐슬 유나이티드)와 피스통 마옐레(피라미즈)에게 연속골을 내주며 역전을 허용했다. 이후 후반 추가시간 위사에게 1골을 더 실점했다.

동시에 대한민국의 탈락 역시 확정됐다. A조 3위(1승 2패·승점 3)인 한국은 콩고민주공화국이 승리하면서 각 조 3위 간 경쟁에서 9위로 추락했다. 32강 진출 마지노선은 8위다.

한국이 32강에 오르기 위해서는 아홉 가지 경우의 수 중 세 가지가 충족돼야 했다. 그러나 지금까지 한 가지만 이뤄졌고, 일곱 가지가 소멸했다. 콩고민주공화국과 우즈베키스탄의 경기가 무승부 혹은 우즈베키스탄의 6골 차 이하 승리로 끝난 뒤, 알제리와 오스트리아의 경기가 오스트리아의 승리 혹은 알제리의 2골 차 이상으로 마무리됐다면 32강에 진출할 수 있었다. 이제는 알제리와 오스트리아의 경기 결과와 무관하게 탈락이 확정됐다.