[오피셜] 현대가 더비서 환상적인 중거리포로 강렬한 인상 남긴 ‘18세 고교생’ 김예건, 7월 K리그 이달의 골 수상

‘18세 고교생’ 김예건(전북 현대)이 7월 K리그 이달의 골을 수상했다.

이달의 골은 매월 K리그1에서 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상으로, 한국프로축구연맹이 후보 두 명을 선정하면 K리그 멤버십 어플리케이션 ‘Kick’을 통한 팬 투표를 통해 수상자가 결정된다. 팬들은 두 명의 후보를 대상으로 기간 내 1일 1회씩, 총 3회 참여할 수 있다.

12일 프로축구연맹에 따르면 7월 이달의 골은 16~20라운드를 대상으로 했고, 후보에는 김예건과 완델손(포항 스틸러스)이 이름을 올렸다. 김예건은 17라운드 울산 HD전 당시 후반 34분 페널티 아크서클 정면에서 환상적인 왼발 중거리포로 골문을 가르면서 데뷔골을 신고했다. 이와 함께 K리그 역사상 최초의 2008년생 득점자로 기록됐고, 역대 최연소 득점 7위에 올랐다.

완델손은 16라운드 FC안양전 후반 26분 코너킥 상황 이후 페널티 아크서클 정면에서 김동진이 패스를 내주자 뒤에서 달려오면서 빨랫줄 같은 왼발 중거리포로 골망을 출렁였다. 공은 골문 오른쪽 상단 구석에 꽂혀 골키퍼 김정훈도 손을 댈 수 없었다. 완델손은 이날 멀티골을 터뜨리며 맹활약을 펼쳤다.

팬 투표는 이달 6일부터 8일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 김예건이 4,973표(59.2%)를 얻어 3,433표(40.8%)를 얻은 완델손을 제치고 7월 이달의 골을 차지했다. 수상자 김예건에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 김예건의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

한편, 김예건은 최근 K리그 무대에 강렬하게 등장한 2008년생 신예다. 어린 시절부터 남다른 재능, 특히 현란한 발기술로 주목을 받았던 김예건은 올해 프로 데뷔했다. 빼어난 활약상 속에 지난달 9일 정식 프로 계약을 체결했다.