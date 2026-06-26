[오피셜] 프로축구 충북청주, 골키퍼 이승환 임대 영입…“장점 살려 팀에 도움 될 수 있도록 최선 다하겠다”

프로축구 K리그2 충북청주FC 올 시즌 후반기 경쟁력 강화와 수비 안정화를 위해 골키퍼 이승환을 임대 영입했다.

지난 시즌 임대로 충북청주 유니폼을 입었던 이승환은 두 번째 재회다. 충북청주는 이승환의 합류로 골키퍼진에 젊은 에너지를 더하게 된 가운데, 남은 시즌 동안 골키퍼진 내 경쟁 체제를 구축하며 팀의 최후방을 책임질 전망이다.

이승환은 포항 스틸러스 유스 출신으로 2022년 프로에 입문했다. 2024년 K리그1 데뷔전을 치렀으며 연령별 국가대표에 차례로 소집되는 등 경쟁력을 인정받고 있다. 2003년생인 그는 빠른 순발력과 선방 능력이 강점이다. 어린 나이에도 공중볼 처리와 빌드업에서 안정감을 보여주며 성장 가능성을 인정받고 있다.

이승환은 “충북청주에 다시 오게 되어 기쁘다”며 “제가 가진 장점을 살려 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다. 한편, 충북청주는 이승환 임대 영입을 시작으로 여름 이적시장 전력 보강에 속도를 낼 예정이다. 전반기 마지막 경기 승리의 흐름을 이어 후반기 반등에 나선다.