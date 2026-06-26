[오피셜] 프로축구 충남아산, 브리질 MF 두두 나르디니 영입…“팀이 원하는 목표 달성할 수 있도록 최선 다하겠다”

프로축구 K리그2 충남아산FC가 브라질 출신 미드필더 두두 나르디니를 영입해 중원을 보강했다.

1997년생 두두 나르디니는 182cm의 탄탄한 신체조건을 지닌 브라질 출신 미드필더다. 안정적인 볼 소유 능력과 왼발을 활용한 패스 전개가 최대 강점으로 평가받는다. 투피FC(브라질)에서 프로 무대에 첫발을 내디딘 그는 알키 오로클리니(키프로스)와 렌데 칼초(이탈리아), 오셀로스 아티에누(키프로스), FK 야블로네츠(체코), 보타포구(브라질) 등에서 커리어를 쌓았다.

특히 두두 나르디니는 2022~2023시즌 오셀로스 아티에누에서 뛸 당시 27경기 동안 6골·3도움을 기록하며 키프로스 세컨드 디비전(2부) 우승과 함께 승격을 이끈 경험이 있다. 가장 최근 보타포구에서도 22경기에 출전해 2골을 터뜨리며 기량을 한층 끌어 올렸다.

두두 나르디니는 “충남아산의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 리그와 팀에서 도전할 수 있어 설렌다”고 입단 소감을 밝힌 후 “팀이 원하는 목표를 달성할 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다. 팬 여러분께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다”고 각오를 전했다.