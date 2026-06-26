[오피셜] 프로축구 인천 수비수 김연수, 군 복무 마치고 팀 복귀…“다시 돌아오게 돼 기뻐”

프로축구 인천 유나이티드 수비수 김연수가 군 복무를 마치고 팀에 복귀했다.

25일 인천에 따르면 김연수는 군 복무를 마치고 소집해제 후 선수단에 합류했다. 김연수는 군 입대 전 수비진의 일원으로 활약했으며, 복귀 절차를 마친 뒤 본격적으로 팀 훈련에 참여할 예정이다.

김연수는 2017년 서울 이랜드FC에서 프로 무대에 데뷔한 수비수다. 이후 안산 그리너스를 거쳐 2020년 인천에 합류했다가 한 차례 팀을 떠난 뒤 2023년 다시 인천 유니폼을 입었다. 빠른 스피드와 대인 방어, 적극적인 수비 가담을 바탕으로 중앙과 측면 수비를 모두 소화할 수 있다.

인천은 김연수의 복귀로 후반기 수비진 운용의 폭을 넓히게 됐다. 김연수는 이미 기존 선수단과 호흡을 맞춘 경험이 있고, 팀 컬러와 경기 운영 방식에 대한 이해도도 갖추고 있어 복귀 후 빠른 적응이 기대된다.

김연수는 “군 복무를 무사히 마치고 다시 돌아오게 되어 기쁘다. 기다려주신 팬분들께 감사드리고, 팀에 도움이 될 수 있도록 좋은 몸 상태로 준비하겠다”며 “인천을 위해 다시 뛰는 만큼 경기장에서 책임감 있는 모습을 보여드리겠다”고 복귀 소감을 밝혔다.