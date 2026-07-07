[오피셜] 프로축구 용인, 멀티 수비수 강신명 영입…“수비진 운영의 폭 넓혀줄 자원”

프로축구 K리그2 용인FC가 멀티 수비수 강신명을 영입해 수비진 보강에 나섰다.

강신명은 왼쪽 풀백과 센터백을 모두 소화할 수 있는 왼발잡이 멀티 수비수다. 탄탄한 체격을 바탕으로 안정적인 수비력을 갖췄으며, 상황에 따라 포지션을 유연하게 소화하는 전술 이해도가 강점이다. 또 화려한 개인기보다는 조직적인 수비와 팀 밸런스를 우선시하는 플레이 스타일로, 다양한 전술 시스템에서 안정적인 역할 수행이 가능한 선수로 평가받는다.

지난 2020년 수원FC에서 프로에 데뷔한 강신명은 이후 김포FC, 천안시티FC, 화성FC, 포천시민축구단, 전남 드래곤즈 등을 거치면서 다양한 경험을 쌓았다. 특히 눈에 띄는 화려함보다 꾸준한 경기력과 높은 전술 수행 능력을 앞세워 어느 팀에서든 자신의 역할을 묵묵히 해내는 선수라는 평가를 받아왔다.

용인FC는 “강신명을 영입한 가장 큰 이유는 전술적 활용 가치다. 스리백과 포백 모두 대응할 수 있으며, 왼쪽 수비라인 전반을 소화할 수 있어 경기 운영과 전술 선택의 폭을 넓혀줄 자원”이라며 “안정적인 위치 선정과 커버 플레이, 높은 수비 집중력을 바탕으로 공격을 차단하고, 후방 빌드업에서도 간결한 패스로 경기의 안정감을 유지하는 능력을 갖췄다”고 설명했다.

그러면서 “강신명은 후반기 치열한 순위 경쟁에서 수비진 운영의 폭을 넓혀줄 자원”이라며 “이번 영입을 통해 왼쪽 수비라인의 깊이를 더하고, 후반기 일정에서 보다 유연한 선수단 운용이 가능해질 전망이다. 특히 즉시 전력감으로서 수비진에 안정감과 경쟁력을 더할 것”이라고 기대감을 드러냈다.