[오피셜] 프로축구 안양, 세르비아 출신 미드필더 크네제비치 영입해 중원 보강

프로축구 K리그1 FC안양이 중앙 미드필더 크네제비치(세르비아)를 영입해 중원을 보강했다.

2002년생인 크네제비치는 1m88cm의 큰 키를 바탕으로 한 뛰어난 활동량과 수비력을 갖춘 중앙 미드필더다. 공격형 미드필더와 수비형 미드필더도 소화할 수 있을 만큼 다재다능하다. 탈압박과 전진 능력, 볼 회수 능력과 넓은 활동 범위를 바탕으로 공수 연결고리 역할을 수행하는 데 능하다.

크네제비치는 FK 마치바 샤바츠(세르비아) 유스팀에서 성장한 이후 엘체CF(스페인) 산하팀에서 다양한 경험을 쌓았고, FK 젤레즈니차르 판체보(세르비아)에서 활약하며 경쟁력을 입증했다. 어린 시절부터 잠재력과 재능을 인정받은 크네제비치는 세르비아 19세 이하(U-19) 국가대표로 발탁되기도 했다.

새로운 도전에 나서게 된 크네제비치는 “FC안양의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 시작하게 돼 기대가 크다”고 입단 소감을 밝힌 후 “팀이 목표를 이루는 데 도움이 될 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다. 팬 여러분께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 전했다.