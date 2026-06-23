[오피셜] 프로축구 안산, ‘스피드 레이서’ 김인성 영입…“팀이 목표 이룰 수 있도록 최선 다하겠다”

프로축구 K리그2 안산 그리너스가 ‘스피드 레이서’ 김인성을 영입해 후반기 반등을 위한 전력 보강에 나섰다.

김인성은 빠른 스피드와 왕성한 활동량을 겸비한 베테랑 측면 공격수다. 최근 실시한 체력 테스트 결과, 최고 속도 33.23km/h로 팀 내 1위를 기록하며 여전한 파괴력을 과시했다. 특히 고강도 스프린트 거리는 122m로 팀 평균(65m)의 두 배에 달하며, 분당 이동 거리 또한 평균을 상회한다. 이는 여전히 K리그 내에서 최상위권의 기량을 갖췄음을 입증한다.

2010년 FC강릉(전 강릉시청)에서 성인 무대에 데뷔한 김인성은 CSKA 모스크바(러시아)를 비롯해 성남FC(전 성남 일화)·전북 현대·인천 유나이티드·울산 현대(현 울산 HD)·서울 이랜드FC·포항 스틸러스까지 국내외 다양한 무대에서 활약해왔다. K리그 통산 377경기 50골·27도움을 올렸다.

무엇보다 김인성은 화랑초와 부곡중을 거친 안산 출신 선수다. 고향에 대한 애정이 남다른 만큼, 경기장 안팎에서 보여줄 헌신적인 리더십이 후반기 팀의 구심점 역할을 할 것으로 기대된다. 김인성은 “고향인 안산에서 새로운 도전을 시작하게 되어 뜻깊다. 팀이 목표를 이룰 수 있도록 경기장 안에서 최선을 다하겠다”고 각오를 전했다.