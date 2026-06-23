[오피셜] 프로축구 안산, 미드필더 김정현을 영입해 중원 보강…“후반기 반등에 도움 되겠다”

프로축구 K리그2 안산 그리너스가 미드필더 김정현을 영입하며 전력 강화에 나섰다.

김정현은 왕성한 활동량과 탄탄한 기본기를 바탕으로 공수 전반에 기여할 수 있는 미드필더다. 안정적인 볼 배급과 적극적인 공격 가담이 장점으로 꼽히며, 또 중원에서 경기의 흐름을 조율하며 공수 밸런스를 유지하는 데도 능하다.

김정현은 천안제일고 재학 시절 2022 금강대기 전국고등학교축구대회와 제59회 청룡기 전국고등학교축구대회, 제103회 전국체육대회에서 우승을 이끌며 두각을 나타냈다. 이후 포항 스틸러스에 입단한 그는 충북청주FC(임대)와 충남아산FC를 거치며 K리그 통산 42경기(3골)를 뛰면서 꾸준히 경험을 쌓아왔다.

김정현은 활동량과 경기 이해도를 바탕으로 안산의 중원에 안정감과 경쟁력을 더할 것으로 기대를 모은다. 특히 공수 전환 과정에서 보여주는 적극적인 움직임과 헌신적인 플레이는 전술 운영에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

김정현은 “월드컵 휴식기 동안 빠르게 녹아들어 후반기 안산의 반등에 도움이 되는 선수가 되겠다”고 각오를 밝혔다. 이적 절차를 모두 마친 김정현은 등번호 28번을 배정받았다. 그는 곧바로 훈련에 합류해 선수단과 호흡을 맞출 예정이다.