[오피셜] 프로축구 대구, 센터백 조현태 임대 영입…“승격하는 데 도움 되고파”

188cm, 84kg의 뛰어난 피지컬을 갖춘 조현태는 제공권이 뛰어나 세트피스나 크로스 상황에서 강점을 지닌 센터백이다. 수비 시 안정적인 위치선정과 대인 방어 능력이 돋보이며, 어린 나이에도 탄탄한 기본기를 바탕으로 안정감 있는 수비를 펼치는 것이 장점이다.

2004년생인 조현태는 지난 2022년 만 17세 나이에 강원FC에 준프로 입단할 정도로 일찍부터 기량을 인정받은 선수다. 2023년 K리그에 데뷔한 그는 지금까지 통산 16경기에 출전하며 프로 무대 경험을 쌓아왔다. 또 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 활약하며 능력을 입증했다.

대구는 “조현태의 우수한 신체조건과 제공권, 수비 위치선정 능력, 그리고 향후 성장 가능성을 높이 평가했다. 특히 22세 이하(U-22) 자원으로 활용 가능해 팀 운용 측면에서도 높은 가치를 지닌 자원으로 평가받는다”며 “이번 조현태의 합류로 수비라인의 다양성과 안정성까지 한층 더 확대하게 됐다”고 기대했다.

메디컬 테스트를 마치고 선수단에 합류한 조현태는 “대구에 합류하게 되어 기쁘다. 대구가 승격하는 데 조금이라도 도움이 되고 싶고, 수비에서 안정감을 더하는 역할을 하겠다”면서 “앞으로 팬 여러분께 인사드릴 텐데, 많은 관심과 응원을 부탁드리며 인상적인 모습을 보여드리고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다.