Goal.com
Live

월드컵의 한 순간도 놓치지 마세요

점수, 실시간 업데이트, 전문 분석을 모두 확인할 수 있는 패스
탐색하기
조현태 대구FC
강동훈

[오피셜] 프로축구 대구, 센터백 조현태 임대 영입…“승격하는 데 도움 되고파”

대구 FC

188cm, 84kg의 뛰어난 피지컬을 갖춘 조현태는 제공권이 뛰어나 세트피스나 크로스 상황에서 강점을 지닌 센터백이다. 수비 시 안정적인 위치선정과 대인 방어 능력이 돋보이며, 어린 나이에도 탄탄한 기본기를 바탕으로 안정감 있는 수비를 펼치는 것이 장점이다.

2004년생인 조현태는 지난 2022년 만 17세 나이에 강원FC에 준프로 입단할 정도로 일찍부터 기량을 인정받은 선수다. 2023년 K리그에 데뷔한 그는 지금까지 통산 16경기에 출전하며 프로 무대 경험을 쌓아왔다. 또 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 활약하며 능력을 입증했다.

K리그2
충북청주 FC crest
충북청주 FC
CKC
대구 FC crest
대구 FC
DAE

대구는 “조현태의 우수한 신체조건과 제공권, 수비 위치선정 능력, 그리고 향후 성장 가능성을 높이 평가했다. 특히 22세 이하(U-22) 자원으로 활용 가능해 팀 운용 측면에서도 높은 가치를 지닌 자원으로 평가받는다”며 “이번 조현태의 합류로 수비라인의 다양성과 안정성까지 한층 더 확대하게 됐다”고 기대했다.

메디컬 테스트를 마치고 선수단에 합류한 조현태는 “대구에 합류하게 되어 기쁘다. 대구가 승격하는 데 조금이라도 도움이 되고 싶고, 수비에서 안정감을 더하는 역할을 하겠다”면서 “앞으로 팬 여러분께 인사드릴 텐데, 많은 관심과 응원을 부탁드리며 인상적인 모습을 보여드리고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다.

광고