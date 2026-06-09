[오피셜] 프로축구 광주, 풀백 배진우 영입해 수비진 보강…“나를 선택한 이유 경기장서 반드시 증명하겠다”

프로축구 K리그1 광주FC가 풀백 배진우를 영입해 수비진을 보강했다.

풍생고·제주국제대 출신인 배진우는 2023년 파주시민축구단(K3리그)에 입단한 후 2025년 서울 이랜드(K리그2)로 이적하면서 프로 무대에 입성했다. 그해 모든 대회에서 선발과 교체를 오가며 27경기에 출전해 활약했다.

배진우는 빠른 스피드와 적극적인 오버래핑을 통한 공격 가담이 강점인 풀백이다. 특히 오버래핑 시에 직선적인 돌파와 연계 플레이를 통해 측면 공격의 활로를 열면서 위협적인 기회를 창출할 수 있다. 184cm의 준수한 피지컬을 보유하고 있어 경합 싸움이나 대인 수비에서도 경쟁력을 갖추고 있다. 오른발잡이지만 좌우 어디서든 뛸 수도 있다.

광주는 수비진 강화 및 전술적 다양성 확보에 기여할 수 있는 선수 배진우를 영입하면서 “우수한 신체 조건을 바탕으로 한 경합 싸움이 강점인 풀백으로 공중볼 경합과 세트피스 상황에서 부족했던 높이 경쟁력을 보완할 수 있을 것”이라며 “전술적 유연성과 밸런스 강화 측면에서 큰 도움이 될 것”이라고 기대했다.

배진우는 “광주에 입단하게 돼 매우 영광스럽다. K리그1은 처음이지만 광주가 나를 선택한 이유를 경기장에서 반드시 증명하겠다”고 각오를 밝히면서 “모든 것을 쏟아붓고, 팬들에게 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐을 전했다.