[오피셜] 프로축구 광주, 브라질 출신 왼발잡이 멀티 수비수 주앙 페드로 영입…“새로운 도전 설레”

프로축구 K리그1 광주FC가 브라질 출신 멀티 수비 자원 주앙 페드로를 영입해 수비진에 새로운 옵션을 더했다.

2003년생인 주앙 페드로는 아틀레치쿠 파라나엔시(브라질)에서 프로에 데뷔한 후 샬럿(미국), 히우 아브(포르투갈), 라도미아크 라돔(폴란드) 등에서 커리어를 이어오면서 어린 나이에도 다양한 경험을 쌓았다. 또한 브라질 연령별 국가대표로도 발탁된 이력이 있는 등 성장 가능성을 인정받았다.

186cm의 왼발잡이인 주앙 페드로는 주포지션은 왼쪽 풀백이다. 그러나 상황에 따라서 센터백과 수비형 미드필더, 심지어 측면 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티플레이어다. 뛰어난 전술 이해도와 안정적인 포지셔닝, 후방 빌드업 능력을 갖춘 데다, 수비와 공격을 연결하는 패스와 드리블 능력도 뛰어나 현대 축구가 요구하는 다재다능한 자원으로 평가받고 있다.

주앙 페드로는 특히 경기 중 포메이션 변화나 전술 수정에도 여러 포지션을 유연하게 소화할 수 있어 전술 운용의 폭을 넓혀줄 것으로 기대를 모은다. 젊은 나이와 풍부한 경험을 바탕으로 즉시 전력은 물론 장기적으로도 구단의 미래 가치를 높여줄 자원으로 평가받고 있다.

광주는 “주앙 페드로는 희소성이 높은 왼발잡이 멀티 수비 자원으로, 다양한 포지션을 소화할 수 있는 전술적 활용도가 매우 높은 선수”라며 “다양하게 쌓은 경험과 뛰어난 빌드업 능력을 바탕으로 수비진에 안정감을 더해줄 것”이라고 기대했다.

주앙 페드로는 “광주의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 시작하게 되어 설레는 마음이 크다”며 “팀이 목표를 이루는 데 도움이 될 수 있도록 모든 것을 쏟아붓겠다”고 입단 소감을 전했다. 이어 “팬들께서 자랑스러워할 수 있는 팀이 될 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다. 하루빨리 경기장에서 팬들과 함께할 순간을 기대하고 있다”고 각오를 밝혔다.