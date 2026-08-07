[오피셜] 프로축구 강원, ‘고교 2관왕’ 신인 미드필더 김슬기 영입…“초심 잃지 않고 최선 다하겠다” 굳은 다짐

프로축구 K리그1 강원FC가 신인 미드필더 김슬기를 영입했다.

김슬기는 수원고 재학 시절부터 두각을 나타낸 미드필더다. 당시 주축으로 뛰며 꾸준히 성과를 냈다. 2024 추계연맹전 전국고교축구대회 준우승을 경험했고, 같은 해 17세 이하(U-17) 축구대표팀 훈련에 소집되기도 했다. 2025 전국고등축구리그와 추계전국고등축구대회 정상에 오르기도 했다.

올해 연세대로 진학 뒤에도 김슬기는 2026 춘계한산대첩기대학축구대회 우승을 차지하며 상승세를 이어갔다. 이런 가운데 눈여겨보던 강원FC가 신인 계약을 체결하면서 영입했다. 186cm, 79kg의 체격을 갖춘 김슬기는 중원에서 볼을 배급하고 경기 흐름을 조율하는 데 강점이 있다.

김슬기는 “강원FC에 입단하게 돼 정말 기쁘고 영광”이라고 입단 소감을 밝힌 후 “프로 무대에서도 끊임없이 성장하며 팀에 꼭 필요한 선수가 되겠다. 또 팬분들께 믿음을 드릴 수 있는 경기력으로 보답하겠다. 초심을 잃지 않는 자세로 강원FC를 위해 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.