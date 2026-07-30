[오피셜] 포항, 원기종 영입으로 공격 강화... “높은 곳으로 가는데 보탬 되겠다”

[골닷컴] 이현민 기자 = K리그 무대에서 뼈가 굵은 원기종이 포항 스틸러스 유니폼을 입었다.

포항 스틸러스는 30일 “중앙과 측면을 모두 소화할 수 있는 공격 자원 원기종을 영입하며 공격진 운용의 폭을 넓혔다”고 밝혔다.

원기종은 중앙 공격수와 세컨드 스트라이커, 윙포워드 모두 소화 가능한 자원으로 건국대학교를 졸업하고 서울 이랜드 FC를 통해 프로에 입문했다. 이후 대전 하나시티즌과 경남FC, 김천 상무를 거치며 K리그 통산 178경기에서 40골 15도움을 기록했다. K리그1·2에서 경험을 쌓은 그가 포항에서 새로운 도전에 나선다. 특히 저돌적인 플레이에 강점이다. 빠른 스피드와 양발 드리블을 바탕으로 상대 수비를 흔들며, 연계 능력도 뛰어나다. 공간 활용 능력과 개인 기술을 통해 공격 기회를 만들어내는 능력을 갖췄다. 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 만큼 포항 공격진에 새로운 활력을 더할 것으로 기대를 모은다.

원기종은 “K리그 명문 팀 포항에 합류하게 돼 기쁘다. 포항은 팀 분위기와 조직력이 탄탄한 팀으로 알고 있어 새로운 도전을 선택했다. 시즌 중간에 합류한 만큼 최대한 빠르게 녹아들어 포항이 더 높은 곳을 향해 나아가는 데 보탬이 되겠다”고 입단 소감을 전했다.

■ 원기종 프로필

· 1996.01.06 / FW / 178cm 75kg

· 2018~2020 : 서울 이랜드 FC

· 2021~2022 : 대전하나시티즌

· 2022~2024 : 경남FC

· 2024~2025 : 김천상무

· 2025~ : 경남FC