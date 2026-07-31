[오피셜] 포항, 울산대 공격수 김광원 영입

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 신인 공격수 김광원을 영입했다.

포항 스틸러스는 31일 “울산대학교에서 활약한 공격수 김광원과 프로 계약을 체결했다”고 발표했다.

김광원은 2004년생으로 대학 무대에서 경쟁력을 선보이며 포항을 통해 프로에 입문하게 됐다. 일대일 돌파 능력을 자신의 주 강점으로 꼽은 그는 뒷공간 침투와 드리블 돌파를 통해 상대 수비를 공략하는 능력도 갖췄다. 스피드와 공격력을 겸비한 김광원의 합류로 포항 공격진에 젊은 에너지를 더할 것으로 기대된다.

김광원은 학창 시절부터 꾸준히 우승 경험을 쌓아왔다. K리그 유스 챔피언십 우승을 거쳐 2026년 춘계·추계대학축구연맹전에서 모두 정상에 올랐다. 특히 춘계 대회에서는 MVP와 도움상을 석권하며 팀의 우승을 이끌었다. 다수의 우승 경험과 성장 가능성을 갖춘 김광원은 포항에서 프로 무대 첫발을 내딛는다.

김광원은 “중학교 시절 챔피언십 결승전을 통해 처음 프로팀 홈 경기장을 밟았던 곳이 스틸야드였는데, 이렇게 다시 오게 돼 감회가 새롭다. 포항은 공격적이고 재미있는 축구를 하는 팀이라 나와 잘 맞을 것 같다. 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다”고 소감을 밝혔다.

■ 신인 선수 프로필

· 김광원 : 2004.01.16 / FW / 177cm 72kg

· 오산중-오산고-울산대