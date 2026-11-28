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카를로스 발레바(22·맨체스터 유나이티드)가 돌아오려면 내년 2월은 되어야 할 것으로 보인다.

맨체스터 유나이티드는 27일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 오는 29일 올드 트래퍼드에서 열리는 브렌트퍼드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 12라운드 홈경기를 앞두고 진행한 마우리시오 포체티노 감독의 공식 기자회견을 종합해 발표했다.

이에 따르면 포체티노 감독은 취재진으로부터 부상자 명단에 이름을 올리고 있는 발레바의 근황을 묻는 질문을 받자 “의료진이 복귀까지 10~12주 정도 걸릴 거라고 말했다”고 답했다. 이어 “전열에서 이탈한 선수들이 최대한 빨리 복귀하길 바라고 있다. 모든 코칭 스태프에게 가장 중요한 것은 모든 선수들을 기용할 수 있는 스쿼드를 갖추는 것”이라고 강조했다.

앞서 발레바는 지난 4일 올드 트래퍼드에서 열린 AS로마와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈경기에 선발 출전했다가 스프린트 후 전력 질주하는 과정에서 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 당했다. 당시 현지에선 발레바가 4~8주 정도면 돌아올 거로 전망했다.

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실제 EPL과 UCL 부상 소식을 전문적으로 다루는 피지오 스카우트·풋볼 인저리 애널리시스는 5일 “발레바는 감속하는 도중 햄스트링에 통증을 느껴 즉시 햄스트링 윗부분을 움켜쥐었다”면서 “부상 발생 기전과 그의 반응을 놓고 봤을 때 중~고등도 햄스트링 염좌가 예상되며, 복귀까지 4~8주 정도 소요될 것”이라고 전망했다.

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하지만 발레바는 생각보다 햄스트링 부상 정도가 심각했고 복귀가 지연되면서 당초 예상됐던 것보다 더 오랜 시간이 소요, 10~12주 정도 뒤에나 돌아올 수 있어 사실상 올해 더는 그라운드를 밟을 수 없게 됐다. 맨체스터 유나이티드 팬들 입장에선 복장이 터질 수밖에 없다.

한편, 발레바는 지난여름 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입었다. 계약기간은 오는 2031년까지 5년이며 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 현지 보도를 종합하면 이적료는 고정 6500만 파운드(약 1215억 원)에 추가 보너스 옵션 500만 파운드(약 95억 원)를 더해 최대 7000만 파운드(약 1310억 원)다.

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발레바는 그러나 입단 전부터 문제가 됐던 발목 인대 부상 때문에 한동안 경기에 나서지 못했다. 그러다 지난달 11일 올드 트래퍼드에서 열린 토트넘과 EPL 6라운드 홈경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후로도 공식전 6경기 연속 출전했다. 하지만 이번엔 햄스트링 부상을 당하면서 또다시 부상자 명단에 이름을 올렸다.